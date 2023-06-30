Ünlü bankanın üst düzey yöneticisinin sır ölümü: 11’inci kattan düştü…

Rusya'da hem devlet kurumları hem de özel şirketlerin üst düzey isimlerinin şüpheli ölümleri devam ediyor... Bu sabah ülkenin önde gelen bankalarından Loko-Bank'ın genç genel müdür yardımcısı Kristina Baikova şüpheli bir şekilde yaşamını yitirdi.

Sozcu.com.tr

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Ukrayna ile savaşın içinde olan Rusya’da son dönemde birçok üst düzey yönetici ve yetkili şüpheli bir biçimde ölürken, bu sabah yaşanan olay ülkeyi yasa boğdu…

Ülkenin tanınan bankalarından Loko-Bank’ın 28 yaşındaki genel müdür yardımcısı Kristina Baikova, 11’inci kattaki evinin penceresinden düşerek yaşama veda etti…

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, genç kadının olay yerinde öldüğü belirtildi. 34 yaşındaki bankacının olay sırasında Andrei bir arkadaşıyla birlikte olduğu öğrenildi.

Andrei’yi evine davet ettikten bir süre sonra bu olayın yaşandığı belirtilirken Rus polisi olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Geçen yılın Şubat ayında başlayan savaşın ardından hem devlet kurumlarında hem de özel sektörde görevli birçok savaş karşıtı muhalif isim şüpheli bir şekilde ölmüştü.



Mayıs ayında Rusya Bilim Bakanı Yardımcısı Pyotr Kucherenko, Küba’dan Moskova’ya giderken rahatsızlanmış ve yaşamını kaybetmişti. Kucherenko, savaş karşıtı açıklamalarıyla biliniyordu.

Nisan ayında enerji alanında üst düzey bir isim olan Igor Shkurko, rüşvet aldığı gerekçesiyle tutulduğu cezaevinde yaşamını yitirmişti. Rus petrol şirketlerinin yöneticisi Viatcheslav Rovneiko da evinde baygın bulunmuş fakat bir süre sonra yaşamını yitirmişti.

ŞÜPHELİ ÖLÜMLER DEVAM EDİYOR

Benzer bir şekilde Şubat ayında Rusya Savunma Bakanlığı’nda görevli 58 yaşındaki Marina Yankina da şüpheli bir şekilde yaşamını yitirmişti. Yankina yaklaşık 48 metre yükseklikteki bir gökdelenden düşmüştü.

Putin’in görevden aldığı Tümgeneral Vladimir Makarov da kısa bir süre önce ölü bulunmuştu. Makarov’un intihar etmiş olabileceği belirtilmişti. 26 Aralık’ta da Rusya parlamentosunun en zengin isimlerinden biri olan ve Putin karşıtlığıyla tanınan Pavel Antonov da Hindistan’da kaldığı otelin penceresinden düşmüştü.

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