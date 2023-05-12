Ünlü YouTuber’dan şoke eden itiraf… Daha fazla izlenmek için uçak kazası yaptı

ABD'de Aralık 2021'de geçirdiği uçak kazasının görüntülerini YouTube'da yayınlayan YouTuber Trevor Jacob, kazayı daha fazla görüntülenme almak için kasıtlı yaptığını itiraf etti.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Trevor Jacob, Kasım 2021’de üzerine kamera yerleştirilmiş bir uçakla yanına paraşüt ve selfie çubuğu alarak Santa Barbara Havaalanı’ndan tek başına kalkış gerçekleştirmişti. Ancak uçak, kalkıştan 35 dakika sonra Los Padres Ulusal Ormanı’na düşmüş ve olay yerine giden 23 yaşındaki Jacob, uçaktan görüntüleri almıştı.

Şimdi bu kazanın aslında YouTuber’ın bizzat kendisi tarafından kasıtlı bir şekilde yapıldığı ortaya çıktı.

BBC'nin haberine göre Trevor Jacob, videoyu bir ürün sponsorluğu anlaşmasının parçası olarak çektiğini ve fazla görüntülenme almak için kazayı kasıtlı gerçekleştirdiğini söyledi.

ABD California Savcılığı, Jacob'un varış noktasına ulaşma niyetinde olmadığını, uçuş sırasında uçaktan paraşütle atlamayı ve uçağı düşerken kayda almayı planladığını bildirdi. Federal bir soruşturmayı engellemek amacıyla delil yok etme ve gizleme suçunu kabul eden Jacob, 20 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanacak.

Jacob, olayı Ulusal Ulaşım Güvenliği Kuruluna bildirmiş, kurul kendisine enkazı kaldırması gerektiğini bildirmişti.

Daha sonra helikopterle olay yerine dönen Jacob, enkazı kaldırmış ve delilleri yok etmişti. Aralık 2021'de görüntüleri yayınlayan Jacob’ın pilotluk lisansı geçen yıl iptal edilmişti. (AA)

İlginizi Çekebilir İğrenç olay: Kızını YouTuber yapmış, cinsel tacizleri yıllar sonra ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir Seçildiğinden beri meclise gelmeyen YouTuber'un milletvekilliği düşürüldü

İlginizi Çekebilir Türk YouTuber'ın 'yapışık ikizler' belgeseli İngiltere'de gündem oldu