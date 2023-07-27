Ürküten görüntü: 81 yaşındaki ABD’li senatör konuşmasında dondu kaldı

ABD Senatosu Cumhuriyetçi Parti lideri Mitch McConnell, dün basın toplantısında aniden donup kaldı, saniyelerce boşluğa baktı. 81 yaşındaki senatörün yanındakiler neler olduğunu anlayamadı, salonda panik havası esti.

Sozcu.com.tr

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ABD Senatosu’ndaki Cumhuriyetçilerin lideri Mitch McConnell'in dün düzenlediği basın toplantısında aniden donup kalması salonda büyük korku yarattı.

81 yaşındaki McConnell, haftalık basın toplantısında kürsüye çıkarak senatodaki yıllık savunma tasarısı hakkında konuşmaya başladı ancak bir anda dondu kaldı. Konuşmasını yarında bırakıp saniyelerce boşluğa bakan ve kendinde gibi görünmeyen senatörün yanındakiler ilk başta neler olduğunu anlayamadı.

Sessizliğin uzaması üzerine McConnell'ın yanındaki yetkililer duruma müdahale ederek senatörün kolundan tuttu ve salondan uzaklaştırdı. Arkasında duran Cumhuriyetçi liderlerin McConnell'a odasına dönmek isteyip istemediğini sorduğu duyuldu.

Boşluğa bakmaya devam eden McConnell sorulara cevap vermedi, ancak bir yardımcıyla birlikte yavaşça odasına yöneldi. Eski bir cerrah olan Senatör John Barrasso ona eşlik etti.

BEYİN SARSINTISI GEÇİRMİŞTİ

McConnell'ın durumu salonda büyük paniğe yol açtı. ABD'li senatör daha sonra basın toplantısına geri döndü ve basın mensuplarının sorularını yanıtladı, sağlığıyla ilgili sorulara “iyi” olduğu yanıtını vermekle yetindi. Bir yardımcısı da senatörün hafif baş dönmesi hissettiğini söyledi.

McConnell, bir süre önce düşüp başını çarptıktan sonra senatodan neredeyse altı hafta uzak kalmıştı. Ofisi daha sonra bir beyin sarsıntısı geçirdiğini ve bir kaburga kemiğinin kırıldığını açıklamıştı. Senatörün son zamanlarda konuşmakta zorlanması sağlığıyla ilgili endişelere yol açmıştı.

Dünkü olayda McConnell'a eşlik eden Senatör Barrasso, “Düşüp başını çarptığında birkaç ay önce endişeli olduğumu söylemiştim ama inanılmaz bir şekilde toparlandı. Konferansımızı mükemmel bir şekilde yönetiyor ve bugün basının sorduğu her soruyu cevaplayabildi” dedi.

Neredeyse 40 yıldır Senato üyesi olan McConnell, ABD tarihinin en uzun süreli senato parti lideri konumunda. Çocukluğunda çocuk felci geçiren McConnell, yetişkinliğinde de zaman zaman merdiven çıkmakta zorlandığını uzun süredir söylemişti.

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