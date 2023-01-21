Üst düzey BM heyeti, Taliban ile kadınlara getirilen kısıtlamaları görüştü

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Yardımcısı Amina Mohammed başkanlığındaki üst düzey BM heyeti, Taliban yönetimi ile Afgan kadınlarına getirilen kısıtlamaları ve Afganistan'a yönelik insani yardımın önündeki engellerin kaldırılması konularını ele aldı.

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Afganistan’ın başkenti Kabil’e gelen BM heyeti, Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki, Başbakan Yardımcısı Vekili Abdul Selam Hanefi, eski Afganistan Cumhurbaşkanı Hamid Karzai, Afganistan’daki Tacik toplumunun önemli isimlerinden Afgan siyasetçi ve eski Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah ve Kandahar’da vilayet yetkilileri ile görüştü.

Taliban yetkilileriyle yaptığı görüşmelerde, Afgan kızları ve kadınlarının eğitim alması ile yerel ve yabancı sivil toplum kuruluşlarında (STK) çalışmalarına yönelik getirilen kısıtlamaların kaldırılmasını isteyen Mohammed, Afgan kadınlarının STK’larda çalışmasının insani yardımı, muhtaç ailelere ulaştırma adına önemli olduğunu vurguladı.

Yönetimlerinin uluslararası alanda resmen tanınması için BM’nin işbirliği yapmasını isteyen Taliban yetkilileri ise insani yardımın siyasi konularla ilişkilendirilmemesini ve devam ettirilmesini talep etti.

“HEYET ENDİŞELERİNİ PAYLAŞTI”

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid konuyla ilgili basına yaptığı açıklamada, “Heyet, endişelerini paylaştı ve karşılaştığımız problemleri dinledi. Bu problemleri beraber aşabileceğimizi temenni ediyorum.” ifadesini kullandı.

BM Genel Sekreter Yardımcısı Mohammed, Afganistan ziyaretiyle ilgili BBC’ye yaptığı değerlendirmede, söz konusu kısıtlamaların kaldırılmasına yönelik ilerleme sağlandığına inandığını ifade ederek görüştüğü çoğu Taliban yetkilisinin, kadın haklarını konuşmaya açık olduğunu kaydetti.

Ancak görüşmeleri “zorlu” olarak nitelendiren Mohammed, Taliban yönetiminin uluslararası tanınma için gerekli temel adımları atmasının uzun zaman alacağını ifade etti. (AA)

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