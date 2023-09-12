Uygulamada tanıştığı adama dehşeti yaşattı! Korkunç şantaj planı hapishanede bitti

İngiltere'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Arkadaşlık uygulamasında tanıştığı erkekle cinsel ilişkiye giren ve kendisine 5 bin sterlin ödemezse tecavüzden ihbar etmekle tehdit eden 34 yaşındaki Tahereh Ghorbanlou isimli kadın hapis cezasına çarptırıldı.

Sozcu.com.tr

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İngiltere’deki Nottingham Crown Mahkemesi’nde, 34 yaşındaki Tahereh Ghorbanlou’nun 2021 yılında çevrimiçi arkadaşlık uygulaması aracılığıyla tanıştığı kişiye yaptığı şantaja ilişkin dava görüldü.

Mahkemede okunan iddianamede, Ghorbanlou ve mağdur olan erkeğin, rızaları dahilinde cinsel ilişkiye girmeden önce birlikte alkol aldıkları ve sonrasında gerçekleşen görüşmelerde erkeğin şantaja maruz kaldığı yer aldı.

Mahkemede, mağdur olan erkeğin bu durumu bir şaka olarak değerlendirdiği ve ‘iyi’ olarak ayrıldıkları ancak sonraki günlerde Ghorbanlou mesajlar göndererek şantaj uyguladığı ifade edildi.

İNTERNETTE “CİNSEL ŞİDDET FİYATI” ARAMASI YAPMIŞ

Dailymail’de yer alan habere göre Ghorbanlou, olayı polise cinsel istismar olarak bildirmesi halinde partnerinin 30 bin sterlin para cezasına çarptırılacağını ancak kendisine 5 bin sterlin havale etmesi halinde polise gitmeyeceğini ifade ederek şantaj uyguladığı gerekçesiyle suçlu bulundu.

Mağdur erkeğin durumu polise bildirmesiyle sahte tecavüz dolandırıcılığıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma sonucunda Ghorbanlou tutuklandı. Sorgusunda cinsel şiddet mağduru olduğunu söyleyen Ghorbanlou olayla ilgili herhangi bir yazılı ifade vermeyi veya yaptığı yorumları imzalamayı reddetti.

İngiltere polisi, kefaletle serbest bırakılan Ghorbanlou’nun herhangi bir cinsel suçun kurbanı olduğuna dair kanıt bulamadıklarını söyledi. Öte yandan Ghorbanlou’nun şantaj yaptığına ilişkin belgelerin cep telefonunda yer aldığı ve internette ‘cinsel şiddet fiyatı’ ve ‘cinsel şiddet tanımı’ araması yaptığı ortaya çıktı.

ŞANTAJ SUÇUNU KABUL ETTİ

Ghorbanlou soruşturmanın başlangıcından iki yıl sonra şantaj suçunu kabul etti. 6 Eylül’de Nottingham Kraliyet Mahkemesi’nde görülen davada Ghorbanlou, iki yıl üç ay hapis cezasına çarptırıldı.

Soruşturmayı yürüten dedektif Chris Berryman mahkemenin ardından, “Bu vakadaki mağdur, Ghorbanlou’nun taleplerini bize bildirerek kesinlikle doğru olanı yapmıştır. Ghorbanlou, mağdurdan para koparmak amacıyla sinsi ve dürüst olmayan tehditlerde bulunmuş ve ardından da mağdura karşı tamamen yalan bir tecavüz iddiasında bulunmuştur. Soruşturmamız sonucunda onun gerçek davranışlarının ortaya çıkmasından ve bir yargıcın onu parmaklıklar ardına koymayı uygun görmesinden memnuniyet duyuyorum. Mağdur haksız yere çok ciddi bir suçla itham edilmiş ve ardından iki yıllık bir çileye ve mahkeme sürecine maruz bırakılmıştır. Ghorbanlou’ya verilen hapis cezası umarız hayatına devam etmesini sağlayacaktır” açıklamasını yaptı.

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