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Uyuşturucu taciri milyonlarca liralık yasadışı maddeyi böyle saklamış

Havalimanındaki şüpheli hareketleri dikkat çeken 20 yaşındaki bir kadının röntgenini çekince polisler şaşkına döndü.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 09:50 - 10 Ağustos 2023 Güncellenme:
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Uyuşturucu taciri milyonlarca liralık yasadışı maddeyi böyle saklamış

Arjantin’den İspanya’nın turistik kenti Barcelona’ya gitmek üzere yola çıkan 20 yaşındaki bir kadının havalimanındaki hareketlerinden şüphelenen polisler, genç kadını sorguya aldı.

Genç kadının hareketlerine dikkat çeken genç kadını x-ray (röntgen) cihazına alan polisler ise şaşkına döndü. Röntgende genç kadının vajinasında yaklaşık 35 bin dolar (yaklaşık 1 milyon TL) değerindeki uyuşturucu madde tespit edildi.

Kokain kaçırmaya çalışan kadının vajinasından prezervatife sarılmış 11 kapsül bulunurken 67 kapsül de midesinden çıktı. Buenos Aires’teki Ezeiza Uluslararası Havalimanı’nda yaşanan olay uluslararası kamuoyunun gündemine oturdu.

Gözaltına alındıktan sonra ismi açıklanan kadının midesi ve vajinasından uyuşturucu maddelerin çıkarıldığı duyuruldu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken kadının Buenos Aires’teki evine baskın düzenlendi ve birçok eşyasına el konuldu. Kadının polisle işbirliği yapmayı tercih etmediği de belirtildi.

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