Uzan ailesinin açtığı davada Motorola’ya kötü haber

Fransa'da Uzan ailesinin Motorola'ya karşı açtığı davada ara karar: Yargılama sürecek

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Cem Uzan ve Hakan Uzan'ın Fransa'da Motorola'ya karşı 2021 yılında dolandırıcılıktan açtığı davada mahkeme Motorola'nın itirazlarını reddetti.

Paris'te görülen 160 milyon ABD Doları tutarındaki dolandırıcılık davasında Motorola, Fransız mahkemesinin yargılama yetkisi olmadığı yönünde itirazda bulunmuştu.

Euronews’te yer alan habere Paris'teki mahkeme verdiği ara kararda Fransa Medeni Kanunu'nun 14. Maddesine dayanarak bu itirazları reddetti. Mahkeme, Motorolayı yargılama kararı aldı.

Fransa Medeni Kanunu'nun 14. Maddesine göre Fransa'da bir yabancı o ülkede ikamet etmese bile mahkemeler önünde dava konusu olabiliyor.

12 Ocak'ta verilen bu kararın Uzan Ailesi'nin Fransa'da açtığı diğer davalara emsal teşkil etmesi söz konusu.

15 yıldır Fransa'da yaşayan iş insanı ve siyasetçi Cem Uzan'ın bu ülkede içlerinde Vodophone, Motorola, TMSF, Sabancı ailesi, Doğan ailesi, Özdemir ailesi, Zorlu ailesi, Şahenk ailesinden bireylerin de bulunduğu 60 kişi, kurum ve firmaya açtığı 69 milyar ABD Doları değerindeki davası devam ediyor.

2021 yılının Temmuz ayında açılan bu davadaki sanıklar da Motorola gibi mahkemeye “yetkisizlik” iddiasında bulunmuşlardı.