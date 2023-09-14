‘Uzaylı gördük’ diyen ailenin çizimi olay oldu
Las Vegas'taki evlerinin arka bahçesine UFO düştüğünü savunan ailenin çizdiği uzaylı resmi internette viral oldu.
ABD’de 3 metre uzunluğundaki yeşil uzaylıların arka bahçelerine girdiğini savunan bir ailenin çizdiği uzaylı resmi sosyal medyada büyük ses getirdi.
Las Vegas’ta yaşayan Kenmore ailesi nisan ayında evlerinin arka bahçesine bir UFO içinde uzaylıların indiğini söyleyerek polis çağırmıştı.
Aile son olarak bir televizyon programında gördükleri uzaylıların resimlerini çizdi. Ailenin küçük oğlu Joshua, “Gördüğüm şey kesinlikle Dünya’dan değildi” dedi. Ailenin büyük oğlu Angel da çok sayıda kişinin evlerine akın ederek uzaylıların indiği yeri görmeye çalıştığını belirterek “Bu bir komplo teorisi değil” diye konuştu.
Uzun ince bacaklı yeşil uzaylıların UFO’yla bahçeye düşüp saklandığını söyleyen aile üyelerinin çizdiği uzaylı resimleriyse internette dalga konusu oldu.
Burunsuz, anten kulaklı, büyük dişli uzaylı resmi, birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından “çocukların çizdiği uzaylılara” benzetildi.