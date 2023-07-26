Vatikan’da yolsuzluk skandalı… İstenilen cezalar belli oldu

Vatikan'da bir dönem üst düzey görevlerde bulunan Kardinal Giovanni Angelo Becciu için "zimmete para geçirme ve görevi kötüye kullanma" suçlamalarından yargılandığı davada 7 yıl 3 ay hapis cezası talep edildi.

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Vatikan’ın resmi yayın organlarından Vaticannews’ta yer alan habere göre, 2013’te Vatikan Devlet Sekreterliği adına Londra’nın lüks muhitlerinden Sloane Street’te bir gayrimenkulün alımı sırasında milyonlarca sterlinlik suistimal yapıldığına ilişkin 2 yıldır süren yolsuzluk davasında yargılanan 10 kişi hakkında istenilen cezalar belli oldu.

Vatikan Adalet Bürosu Savcısı Alessandro Diddi, 2011-2018 yıllarında Vatikan Devlet Sekreteri Vekili (Başbakan Vekili) olarak görev yapan ve adı bu skandala karışan Kardinal Becciu için zimmete para geçirme ve görevi kötüye kullanma suçlamalarından 7 yıl 3 ay hapis cezası, 10 bin 329 avro para cezası ve kamu görevlerinden men cezası talep etti.

Savcılık, Becciu dışındaki diğer şüpheliler için de farklı süre ve miktarlarda hapis ve para cezası taleplerinde bulundu.

Becciu’nun avukatları Maria Concetta Marzo ve Fabio Viglione ise müvekkillerinin masum olduğunu ve her zaman Kilise’nin hizmetkarı olduğunu savunarak, savcılığın yargılama sırasında “yalanlanan teoriler”i dikkate aldığını öne sürdü.

NELER YAŞANMIŞTI?

Vatikan’da 2019’da başlatılan bir soruşturmada, Becciu’nun adının, Vatikan Devlet Sekreteri Vekili (Başbakan Vekili) olarak görev yaptığı 2011-2018 döneminde, Devlet Sekreterliğinin Londra’nın pahalı muhitlerinden birinde Katolik inananlardan toplanan bağışlarla bir gayrimenkulün alımına ilişkin skandala karıştığı ortaya çıkmıştı.

Londra’daki binanın alımı için yapılan emlak anlaşmasının, Becciu’nun Kasım 2018’de Devlet Sekreterliği Vekilliğinden ayrılmasının ardından Vatikan’ı milyonlarca avro zarara uğrattığı basına yansımıştı.

Kardinal Becciu, hakkındaki suçlamaların kamuoyuna yansımasının ardından 24 Eylül 2020’de Vatikan’da üstlendiği görevlerden istifa etmiş ayrıca kardinallikten de feragat etmişti. Vatikan’a yakın basın yayın organlarında, Becciu’nun görevlerinden “istifa ettirildiği” yorumları yer almıştı.

Becciu’nun yargılandığı söz konusu yolsuzluk davasının ilk duruşması, Temmuz 2021’de yapılmıştı.