Vatikan’ın kayıp kız için soruşturma açma kararı memnuniyet yarattı

İtalya'da 40 yıl önce kaybolan Vatikan vatandaşı Emanuela Orlandi'ye ilişkin Vatikan'ın yeni soruşturma açacağını duyurması, ağabey Pietro Orlandi tarafından "çok iyi bir gelişme" şeklinde değerlendirildi.

Sozcu.com.tr

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Emanuela Orlandi’nin ağabeyi Pietro Orlandi, kayıp kız kardeşi Emanuela’nın 14 Ocak’taki 55. yaş günü dolayısıyla her sene yaptığı gibi Vatikan yakınlarında bir oturma eylemi yaptı.

Pietro Orlandi, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, “40 yıl sonra soruşturma açılacak olması çok iyi. Ama bu, ciddi bir soruşturma olmalı, bir propaganda değil. Bu soruşturmada, doğrudan bu konuyla temas etmiş olan pek çok kişiyi dinlemek gerekir, başta Eski Vatikan Devlet Sekreteri Kardinal Tarcisio Bertone ile Emerit Papa 16. Benediktus’un özel sekreteri Monsenyör Georg Gaenswein olmak üzere” ifadesini kullandı.

Ağabey Orlandi, Papa Franciscus'a bu konuya yönelik tüm bilgileri paylaşması çağrısını tekrarladı.

15 YAŞINDAYKEN KAYBOLMUŞTU

Babası Vatikan’da memur olan Emanuela Orlandi, 22 Haziran 1983’te 15 yaşındayken esrarengiz şekilde ortadan kaybolmuştu. Kendisinden bir daha haber alınamayan Orlandi’nin, Papa 2. Jean Paul suikastının zanlısı Mehmet Ali Ağca’nın İtalya’da hapiste olduğu dönemde serbest bırakılması için kaçırıldığı ileri sürülmüştü.

Emanuela Orlandi’nin yaşadığına ya da ona ait olduğu iddia edilen kemiklerinin bulunduğuna dair zaman zaman iddialar ortaya atılıp, 2019’da bazı noktalarda kazılar yapılsa da geçen yaklaşık 40 yılda Orlandi’ye ilişkin somut bir bulguya rastlanamamıştı.

Dijital platform Netflix’te geçen aylarda yayınlanan “Vatikanlı Kayıp Kız” belgeseli, Emanuela Orlandi hadisesini yeniden kamuoyunun gündemine getirmişti. Söz konusu dizi belgeselde, tanıklarla yapılan röportajlarda, Orlandi’nin kaybolmasının arkasında Vatikan içindeki cinsel istismar olayları ve Vatikan-mafya ilişkisinin olabileceği iddiası ısrarla vurgulanmıştı.

Öte yandan, 31 Aralık 2022’de hayatını kaybeden Emerit Papa 16. Benediktus’un özel sekreteri Georg Ganswein, “Orlandi olayıyla ilgili gerçeği Vatikan’ın bildiği ve bununla ilgili Vatikan’da bir belge olduğu” iddialarını reddederek “Bu hayalet belge yayımlanmadı çünkü böyle bir şey yok” demişti.

Vatikan, 10 Ocak’ta, Orlandi’nin kaybolmasına ilişkin yeni bir soruşturma açacağını duyurmuştu. (AA)

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