Venedik’ten turist akınına çözüm: Para alacaklar
Her yıl milyonlarca turisti ağırlayan İtalya'nın Venedik kenti, uzun süredir tartışılan planı gelecek sene hayata geçiriyor. Kenti ziyaret edecek turistler günlük 5 euro ödeyecek.
Dünyanın en turistik kentlerinden Venedik, turist akınını kontrol etmek için gelen ziyaretçilerden para almaya başlıyor.
Her yıl milyonlarca turisti ağırlayan İtalyan kentinde gelecek seneden itibaren turistlerden günlük para alma kararına yönetimden destek çıktı. Uzun süredir gündemde olan plan ilk aşamada 30 gün süreyle denenecek ve gelecek sene bahar aylarında hayata geçirilecek.
Plana göre İtalya merkezindeki tarihi alana gitmek isteyen turistleri günlük 5 euro ödeyecek.
Belediye Başkanı Luigi Brugnaro, bu adımın “kapanma” anlamına gelmediğini ancak turistik ziyaretleri düzenlemek zorunda olduklarını söyledi.
UNESCO bir süre önce turist patlaması nedeniyle Venedik’in “tehlike altındaki kültür mirası” listesine alınmasını önermişti.