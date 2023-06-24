Wagner liderinden Putin’e sert yanıt: Hata yaptı

Rusya'da "Putin'in aşçısı" olarak tanınan ve yakın zamana kadar Rus lidere yakın isimlerden biri olarak dikkat çeken paralı asker grubu Wagner'in lideri Yevgeni Prigojin, "Hainleri cezalandıracağız" diyen Putin'e çok sert yanıt verdi.

Sozcu.com.tr

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Rus ordusuna karşı ayaklanma başlatan ve hedeflerinin Moskova’ya ilerleyerek askeri liderliği ele geçirmek olduğunu söyleyen paralı asker grubu Wagner’in lideri Yevgeni Prigojin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sert açıklamalarına Kremlin’i açıkça hedef alarak yanıt verdi.

Putin, bugün televizyonda yayınlanan ulusa sesleniş konuşmasında, “Bu halkımıza bir darbedir. Sırtımızdan bıçaklandık ve bunun cezasını vereceğiz” dedi. Putin, ayaklanan Wagner savaşçılarına teslim olma çağrısı da yaptı.

Ukrayna işgalinde Rus liderin desteğini alan Wagner’in “Putin’in aşçısı” olarak tanınan lideri Prigojin ise, bu açıklamaya çok sert yanıt verdi. Kendisinin ve askerlerinin Putin’in emriyle hareket edip silah bırakmayacağını kaydeden Prigojin, “Ülkemizin artık yolsuzluk, yalanlar ve bürokrasiyle yaşamasını istemiyoruz” diye konuştu.

Putin’in kendisini ihanetle suçlayarak hata yaptığını kaydeden Prigojin, geri adım atmayacakları mesajı verdi. Prigojin, “Hiçbir Wagner savaşçısı kendisini suçlu görerek devlet başkanı veya FSB’nin talebiyle teslim olmak niyetinde değil” dedi.

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