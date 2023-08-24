Wagner liderlerini taşıyan uçak nasıl düştü? ‘Her şey 30 saniyede oldu’

Wagner lideri Prigojin'in uçağının düşüş görüntüleri tartışma yarattı. Uçuş verilerine göre özel uçak son 30 saniyeye kadar hiçbir arıza işareti vermedi ve sorun yaşamadı, aniden irtifa kaybederek yere çakıldı.

Sozcu.com.tr

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Rus paralı ordusu Wagner’in lideri Yevgeniy Prigojin’in, Rusya’yı sarsan ayaklanmadan tam 2 ay sonra uçağının düşmesiyle öldüğü haberi dünya gündemine bomba gibi düştü.

Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya), dün Tver'de küçük bir köye düşen uçakta Wagner'in kurucusu Prigojin'in yanı sıra yardımcısı ve Wagner'in kurucularından Dmitriy Utkin ile grubun önde gelen isimleri Sergey Propustin, Yevgeniy Makaryan, Aleksandr Totmin, Valeriy Çekalov, Nikolay Matuseyev'in de bulunduğunu duyurdu.

Gözler “İhaneti asla affetmem” diyen Putin’e çevrilirken uçağın nasıl düştüğü sorusu tartışma yarattı.

Embraer EMBR3.SA Legacy 600 tipi özel jet, Prigojin ve diğer Wagner liderlerini Moskova’dan St. Petersburg’a taşıyordu. Uçuş verilerine göre, uçak son 30 saniyeye kadar hiçbir arıza işareti vermedi ve sorun yaşamadı.

‘FÜZEYLE VURDULAR’

Uçuş verilerini derleyen Flightradar24 sitesinden Ian Petchenik, uçağın aniden hızla yere düşmeye başladığını belirterek “Ne olduysa çok hızlı oldu” dedi. Öncesinde uçakta hiçbir sorun belirtisi olmadığını söyleyen Petchenik, özel jetin aniden 8 bin metre yükseklikten yere çakıldığını kaydetti.

Videolarda, uçağın dik bir şekilde düştüğü ve arkasından dumanların yükseldiği görülüyor.

Wagner'e yakınlığıyla bilinen bazı Telegram kanallarında, uçağın Rus ordusuna ait savunma sistemleri tarafından düşürüldüğü iddia ediliyor. Rusya olayla ilgili soruşturma başlatırken bazı kaynaklara göre uçak karadan havaya füzelerle vuruldu.

Brazilya merkezli uçak şirketi Embraer kendi üretimi olan jete son yıllarda herhangi bir bakım yapmadıklarını ve Rusya’ya yönelik uluslararası yaptırımlara uyduklarını bildirdi.

Prigojin haziran ayındaki kısa süreli ayaklanma sonrasında aynı uçakla Belarus’a gitmişti.

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