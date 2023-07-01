Wagner’in isyanıyla sarsılan Putin’den maaş hamlesi

İktidarının en büyük meydan okumasıyla karşı karşıya kalan Rusya lideri Putin’den isyancı paralı asker grubu Wagner’e karşı dikkat çeken bir hamle geldi.

Sozcu.com.tr

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Rusya'da paralı asker grubu Wagner'in yönetime isyanının yankıları sürüyor.

24 saatten kısa süren ve bazı askeri tesislerin Wagner tarafından ele geçirildiği ayaklanma geçen hafta sona erdi ancak Devlet Başkanı Vladimir Putin'in “ihanet” olarak nitelediği olayın etkileri uzun süre devam edecek gibi görünüyor.

Ayaklanmaya öncülük eden Wagner lideri Yevgeni Pirgojin Belarus'a giderken Rus yönetimi paralı silahlı grubu orduya bağlamak için adım atmaya başladı. 20 yılı aşkın süren iktidarında ilk defa bu çapta bir meydan okumayla karşılaşan Putin'den de dikkat çeken yeni bir hamle geldi.

WAGNER, ORDUDAN İKİ KAT FAZLA MAAŞ VERİYORDU

Rusya lideri, Wagner'e karşı orduyu güçlendirmek ve askerlerin desteğini arkasına almak amacıyla orduda maaşlara yüzde 10,5 zam yaptı. Rus hükümetinin resmi internet sitesinde yayınlanan kararnameye göre askerlerin ücret artışı 1 Ekim'den itibaren uygulamaya konacak.

Putin'in bu sayede ordunun imajını yenilemeyi ve Ukrayna'da savaş sürerken ayaklanmayla sarsılan askerlerin moralini artırmayı hedeflediği belirtiliyor.

Rus basını daha önce yayınladığı haberlerde, Afrika'dan Suriye'ye birçok ülkede savaşan ancak son dönemde Ukrayna'daki savaşta öne çıkan Wagner'in savaşçılarına Rus ordusundakinden en az 2 kat daha fazla maaş ödediğini yazmıştı. Haberlere göre Rus askerleri ortalama 1350 dolar maaş alırken, aralarında affedilen mahkumların da olduğu Wagner savaşçılarının maaşı 3500 doları buluyordu.

Putin, geçen hafta yaptığı açıklamada, Rus devletinin Wagner'e büyük miktarda para verdiğini söylemişti.

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