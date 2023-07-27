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Wagner’in kurucusu Prigojin’den dikkat çeken görüşme

Rus özel güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in, Rusya-Afrika Zirvesi'nin yapıldığı St. Petersburg'da, Afrikalı yetkililerle görüştüğü öne sürüldü.

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Wagner’in kurucusu Prigojin’den dikkat çeken görüşme

Orta Afrika Cumhuriyeti’ndeki “Rus Evi”nin Müdürü Dmitriy Sıtıy’ın sosyal medyada paylaştığı fotoğrafta Wagner’in kurucusu Yevgeniy Prigojin, St. Petersburg’ta, Orta Afrika Cumhuriyeti’nden bir yetkiliyle el sıkıştığı görüldü.

Afrika’dan çok sayıda yetkilinin katıldığı ve bugün St. Petersburg’da başlayan Rusya-Afrika Zirvesi, yarın sona erecek.

NELER YAŞANMIŞTI?

Prigojin, 24 Haziran’da Rus yönetimine karşı başlattığı isyanın ardından Belarus’a gitmiş, son olarak 17 Temmuz’da Belarus’ta bulunan Wagner savaşçılarına konuşma yaparken görüntülenmişti.

Burada yaptığı konuşmada Prigojin, eğitim ve artan deneyimleri sonrasında Wagner paralı savaşçılarının, Afrika’ya yeni bir yola gideceklerini söylemişti. (AA)

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