Wagner’in liderinin iç çamaşırlı fotoğrafı çıktı: İsyandan sonra böyle görüntülendi

Rusya'da geçen ay kısa soluklu bir isyan girişimi içerisinde olan paralı asker grubu Wagner'in lideri Yevgeniy Prigojin'in Belarus'ta çekildiği tahmin edilen bir fotoğrafı sosyal medyaya sızdırıldı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken geçen ay Moskova yönetimine başkaldıran paralı asker grubu Wagner’in lideri Yevgeni Prigojin’in Belarus’ta çekildiği tahmin edilen bir fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı.

Paralı asker grubunu kısa süreli olarak savaştan çeken ve Moskova’ya doğru ilerleyerek bölgede büyük bir gerilim yaratan Prigojin, daha sonra bu fikrinden vazgeçmiş ve Belarus lideri Lukaşenko’nun da arabuluculuk çabaları sonucunda Belarus’a yerleşme kararı almıştı. Putin’in iktidarını ve uluslararası kamuoyundaki imajını sarsan bu girişim sonrasında Prigojin gözden kaybolurken, önceki gün sosyal medya platformlarında paylaşılan bir görüntü gündem oldu.

Rusya’da yoğun olarak kullanılan sosyal medya platformu Telegram’da paylaşılan fotoğrafta, Prigojin’in bir çadırda iç çamaşırıyla bir yatakta oturduğu görülüyor. Uluslararası medya kuruluşları bu fotoğrafı, “Prigojin’i karalama kampanyasının bir parçası” olarak yorumlarken Rusya’da da Prigojin’in lüks konutları ve servetiyle birlikte Wagner’e de el konulmaya devam ediliyor.

Prigojin’in Belarus’ta bir askeri kampta yaşamaya devam ettiği iddia edilirken, Wagner’in liderinin Osipoviçi askeri kampında bulunduğu öne sürüldü.

PUTIN, WAGNER’İN BAŞINA YENİ BİR İSİM GETİRDİ

Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner’in başına ise bir isim atama kararı aldı. Putin, Wagner’in kurucularından olan Andrei Troshev’i kurumun başına getirdi.

Rusya’da birçok üst düzey görev üstlenen Troshev, Suriye’de devlet başkanı Beşar Esad’ın askerlerine destek veren askeri güçleri yönetiyordu. Suriye’nin Deyrizor bölgesinde aktif olarak görev alan Troshev ayrıca Afganistan ve Çeçenistan’da da görev üstlenmişti.

Troshev’in lakabı ise “Sedoi” yani kır saçlı anlamına geliyor.

İlginizi Çekebilir Putin'den Wagner yorumu: Hukuken yoklar

İlginizi Çekebilir Belarus: Wagner askerlerimizin eğitimine başladı

İlginizi Çekebilir Putin'e meydan okuyan Wagner lideriyle ilgili çarpıcı iddia: 'Kaybedecek bir şeyi yoktu'

İlginizi Çekebilir Wagner isyanı sonrası kaybolmuştu... Rus generalle ilgili kafa karıştıran açıklama