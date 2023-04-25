WSJ, Kayseri’de seçmenlerle konuştu: ‘Bıçak sırtı bir seçim’

Türkiye’de seçim yaklaştıkça dünya basınında da Türkiye üzerine analizler artıyor. Wall Street Journal, AKP'nin kalelerinden Kayseri'de seçmenin nabzını tuttu.

Sozcu.com.tr

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Dünya basını Türkiye'de 14 Mayıs'ta düzenlenecek kritik seçimleri yakından takip ederken birçok gazete, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomik kriz ve deprem felaketi nedeniyle güç kaybettiğine dikkat çeken analizler yayınlıyor.

ABD'nin önde gelen yayınlarından Wall Street Journal, “Erdoğan, ekonomi nedeniyle en zorlu seçim süreciyle karşı karşıya” başlıklı bir seçim analizi yayınladı.

AKP'nin güçlü olduğu kentlerden Kayseri'de seçmenin nabzını tutan gazete, Erdoğan'ın ekonomi yönetimine artan öfkenin ve yüksek enflasyonun AKP'nin tabanını da etkilediğine dikkat çekti. Muhafazakar seçmenin yoğun olduğu Kayseri'de Erdoğan'a desteğin belirsiz olduğunu yazan WSJ'ye konuşan kentteki AKP yöneticilerinden Mustafa Seven, “Bu defaki bıçak sırtı bir seçim. Kaybedeceğimizi sanmıyorum ama o kadar rahat da değiliz” dedi.

‘SEÇMEN AKP’DEN UZAKLAŞTI’

Kayseri Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı İbrahim Yılmaz ise “Ekonomi yavaşlıyor. Enflasyon en önemli etken. İnsanların cebinde para kalmadı” diyerek krizin seçmeni hükümetten uzaklaştırdığını ifade etti.

ABD gazetesine konuşan Kayseri'de esnaflık yapan bir kişi de daha önce AKP'ye oy verdiğini ama ekonominin durumu nedeniyle bu defa muhalefeti destekleyeceğini söyleyerek “Hükümet pembe bir tablo çiziyor ama gerçek başka” diye konuştu.

Wall Street Journal, son yıllarda Erdoğan'ın ekonomi üzerindeki kontrolünü artırdığına dikkat çekerek faizlerin art arda düşmesinin döviz krizine ve TL'de hızlı dolar kaybına yol açtığı yorumunu da yaptı. Sanayicinin ve ihracatçıların da krizden büyük yara aldığı kaydedilen haberde, ekonomideki sıkıntıların Erdoğan'ı daha önce iktidara taşıyan partizanlığı zayıflattığı görüşü yer aldı.

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