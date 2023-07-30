Yakınının ruhsatını almış: Sahte doktor ortaya çıktı

ABD'de yaşayan bir kadın, doktor gibi davrandığı ve reçete dağıtmak için bir aile üyesinin tıp ruhsatını ödünç aldığı şüphesiyle tutuklandı.

Sozcu.com.tr

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62 yaşındaki Maria Macburnie, ruhsatsız ilaç uygulaması, sahtecilik, sağlık hizmetleri iddia dolandırıcılığı ve kontrollü tehlikeli bir maddenin üç kez dağıtımıyla suçlandı.



Ocean County Savcılığı’na göre, işlediği suçlar bir yıldan fazla bir süredir reçete dağıtırken ve doktor kılığına girerken ortaya çıktı.

Dolandırıcı olduğundan şüphelenilen Macburnie, ABD’nin New Jersey eyaletindeki Shore Medical Associates’te Mart 2022’den Haziran 2023’e kadar 15 ay boyunca akrabasının adını ve lisansını olarak kullanarak hastaları tedavi etti.

Listede USCIS Atanmış Sivil Cerrah olan lisans sahibi Dr. Fe Almazon-Condit’in lisansının, yasal olarak izin verilmediği halde reçete verdiği söylenen 62 yaşındaki bir kişi tarafından kullanıldığı iddia ediliyor.

CNN’nin bildirdiğine göre, Macburnie o zamandan beri gözaltına alındı ve Ocean County Hapishanesi’nde tutuklu bulunuyor.

Kadının işlediği suçlarla ilgili duruşması henüz görülmedi. Savcılık iddia edilen suçları doğrulasa da, Macburnie’nin yaklaşan duruşma için bir avukat tutup tutmadığı henüz belli değil.

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