Yandaş gazeteciden skandal sözler: Tecavüzcülere adeta onay verdi

Yedi erkeğin 19 yaşındaki bir kadına toplu tecavüz etmesi sonrasında skandal bir açıklama yandaş gazetecilerden geldi.

Sozcu.com.tr

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İtalya’da geçen haftalarda yaşanan bir olay hem ülkede hem de uluslararası kamuoyunda büyük tartışma yarattı…

Sicilya’nın Palermo şehrinde yaşları 18-22 arasında değişen 7 erkek, 19 yaşındaki bir kadına tecavüz etmiş ve bu korkunç saldırıyı filme almıştı. Olayın ortaya çıkması ve mide bulandırıcı detaylarının yayınlanmasından sonra öfke patlamasının yaşandığı İtalya’da hadım cezası gündeme gelirken, önceki gün İtalya’nın sağcı başbakanı Giorgia Meloni’ye yakınlığıyla bilinen “yandaş” gazeteciden skandal açıklamalar geldi.

BÜYÜK TEPKİ TOPLADI

Rete 4 isimli kanalda yayınlanan “Diario del giorno” (Günlük ajanda) isimli televizyon programında konuşan Andrea Giambruno, Sicilya’da yaşanan olayda adeta tecavüz mağduruna suçlamalar yöneltti.

Kariyeri, Meloni’nin başbakan olmasından sonra yükselişe geçen ve son dönemde televizyon programı yapmayı başaran Giambruno, “Eğer dans etmeye gidiyorsanız, sarhoş olmaya hakkınız var, bunda bir sorun yok, kimse yanlış anlamasın. Fakat eğer sarhoş olup, hislerinizi kaybederseniz bazı sorunlar da karşınıza çıkabilir ve bir kurtla karşılaşabilirsiniz” dedi. Giambruno’nun sözleri ise İtalyan kamuoyunda soğuk duş etkisi yarattı…

“SÖZLERİM ÇARPITILDI”

Muhalefetteki Partito Democratico’dan Cecilia D’Elia, “Giambrunp’ya erkek çocuklarına saygının öğretilmesi gerektiğini, kız çocuklarına dikkatli olunması gerektiğinden önce öğretilmesi gerektiğini söylemek istiyorum. Kızlara dikkatli olmalarını söylemek yerine erkeklere rızanın ne olduğunu öğretmeliyiz” ifadesini kullandı.

Meloni’nin göreve geldiği geçen ekim ayından beri kariyeri yükselişte olan Giambruno ise sözlerinin çarpıtıldığını dile getirdi.

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