Yangın felaketi sonrasında Biden, Hawaii’de yangın mağdurlarıyla bir araya geldi

ABD Başkanı Joe Biden, orman yangınının yol açtığı hasarı yerinde görmek için ziyaret ettiği Hawaii'nin Maui bölgesine "yardım sözü" verdi.

Sozcu.com.tr

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ABD Başkanı Joe Biden, Hawaii ziyaretinde yaptığı konuşmada, ABD ulusunun yangından kurtulanlarla birlikte “yas tuttuğunu” belirterek, federal hükümetin Maui’nin ölümcül yangılardan kurtulması için “ne kadar sürerse sürsün yardıma devam edeceği” taahhüdünde bulundu.

Adadaki yangının başlamasından 13 gün sonra bölgeyi ziyaret eden Biden, en az 115 kişinin hayatını kaybettiği yangının mağdurlarına yaptığı konuşmada, “Valinin yardım talebini zaman kaybetmeden imzaladığını, mağdurların tüm ihtiyaçlarının karşılanacağını” ifade etti.

ABD Başkanı, eşi Jill Biden ile birlikte, yangında zarar gören bölgeyi helikopterle havadan inceledi.

Öte yandan Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, orman yangınlarına müdahale için 1000’den fazla federal yetkilinin sahada görev yaptığı, Federal Acil Durum Yönetim Ajansının (FEMA) yangından etkilenen bölgede yaklaşık 8 bin aileye 8,5 milyon doları aşan yardımda bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

ABD TARİHİNİN EN ÖLÜMCÜL FELAKETLERİNDEN BİRİ

Başkan Joe Biden, 9 Ağustos’ta başlayan Hawaii’deki orman yangınlarının, ABD’deki “bir asırdan uzun süredir en ölümcül orman yangını” olduğunu ifade etmiş, mümkün olan en kısa sürede eyaleti ziyaret edeceğini söylemişti.

Hawaii Valisi Josh Green, bölgede arama kurtarma ekiplerinin devam eden çalışmaları esnasında “günde 10 ila 20’ye yakın ceset bulabileceklerini” kaydederek, toplam ölü sayısının belirlenmesinin 10 günü bulabileceğini belirtmişti.

Maui Belediye Başkanı Richard Bissen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yangınlar nedeniyle 850 kişiden haber alınamadığını bildirmişti. (AA)

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