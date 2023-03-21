Abone Ol

Yasa geçti, Paris karıştı: Yüzlerce kişi gözaltına alındı

Fransa'da emeklilik reformunun nihai kabulüyle Paris'in farklı noktalarında gösteriler meydana gelirken, 113 kişi gözaltına alındı.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Yasa geçti, Paris karıştı: Yüzlerce kişi gözaltına alındı

Fransa’da hükümetin emeklilik reformunun nihai kabulüyle reforma karşı çıkanlar başkent Paris yanı sıra ülke genelinde farklı kentlerde sokağa inerken, zaman zaman polis ve göstericiler arasında gergin anlar yaşanıyor.

Fransa’yı karıştıran tasarının onaylanması Paris’te eylemcileri sokağa döktü.

Paris’teki göstericiler Saint-Lazare garı, Cumhuriyet ve Bastille meydanları gibi farklı noktalarda toplanıyor. Göstericilerin ekseriyetini gençler oluşturuyor.

Temizlik işçilerinin grevi nedeniyle yaklaşık 2 haftadır başkentin sokaklarına yığılan çöp bidonlarını deviren göstericiler çöpleri ateşe verdi.

Fransız basınındaki habere göre, Paris’te şimdiye kadar 113 gösterici gözaltına alındı.

Muhalefetin emeklilik reformuna ilişkin hükümete karşı meclise sunduğu 2 gensoru önergesinin de reddedilmesiyle, reform nihai olarak kabul edilmişti. (AA)

Fransa'da tartışmalı emeklilik reformu nihai olarak kabul edildiİlginizi ÇekebilirFransa'da tartışmalı emeklilik reformu nihai olarak kabul edildiFransa'da milyonları ilgilendiren oylama! 9 oyla...İlginizi ÇekebilirFransa'da milyonları ilgilendiren oylama! 9 oyla...Fransa'da emeklilik reformu karşıtları, Cumhuriyetçilerin kapısına dayandıİlginizi ÇekebilirFransa'da emeklilik reformu karşıtları, Cumhuriyetçilerin kapısına dayandı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam