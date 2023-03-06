Yasalar ağırlaştırıldı: Küfür edenlere 3 bin TL para cezası

Kazakistan’da kamuya açık alanlarda küfredenlere yönelik cezalar ağırlaştırıldı.

Sozcu.com.tr

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Orta Asya ülkesi Kazakistan’da bugünden itibaren kamuya açık alanda küfür edenlere verilecek cezaların ağırlaştırılacağı duyuruldu.

Cezaları ağırlaştıran yenilenmiş İdari Suçlar Yasası bugün yürürlüğe girerken, kamuya açık alanda küfredenler, hakaret edip taciz eyleminde bulunanlara hem para hem de hapis cezası verilebilecek.

Bundan sonra kamuya açık alanlarda küfredenler, hakaret ve taciz eyleminde bulunanlar, kamuya ait yapılara ve konutların yanı sıra toplu taşıma araçları ile kamu mülküne zarar verenler, kamuya açık yerlerde saygısızlık yapanlar, toplum düzeni ve kişilerin huzurunu bozanlar sert şekilde cezalandırılacak.

Suçu ispat edilenler 69 bin tenge (yaklaşık 3 bin TL) veya 15 güne kadar hapis cezasına çarptırılacak. Suçun tekrarı durumunda ise hapis cezası 30 güne çıkarılacak.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, İdari Suçlar Yasası’ndaki söz konusu değişiklikleri 3 Ocak'ta onaylamıştı. (AA)

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