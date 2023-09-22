Yediler, içtiler, hesabı ödemeden kaçtılar

İngiltere'nin Brighton kentindeki bir restoranda yaşananlar görenleri şaşkına çevirdi. Restoranda yemek yiyip alkol alan 11 kişilik bir grup hesabı ödemeden kaçtı. O anlar kameraya saniye saniye yansıdı.

Sozcu.com.tr

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İngiltere’nin Brighton kentinde bulunan Captain’s Restaurant’a giden kalabalık bir grup, 200 sterlinlik hesabı ödemeden kaçtı

Dailymail’de yer alan habere göre, 11 kişilik grubun kaçma anına dair videoyu servis eden restoran sahipleri Billy ve Pam Sandhu, polise haber verdi ve müşterilerin derhal hesabı ödemelerini istedi.

Restoran sahibi Pam olayla ilgili “Yoğun bir günde gelen grubumuz vardı ve 200 Sterlin değerinde yiyecek ve içecek sipariş etti. Daha sonra hesabı istediler, baktılar ve sonra hep birlikte gitmeye karar verdiler. Burada bir hesabın hala açık olup olmadığını söyleyen bir sistemimiz var ve o zaman ödenmediğini fark ettik. Çok çalışıyoruz ve Brighton’ın en iyi restoranlarından biriyiz, bu yüzden birinin gelip bunu yapması üzücü. Polise haber verdik ama henüz bir şey bulunamadı” ifadesini kullandı.

Restoran sahiplerinin paylaştığı görüntülerde, bir kadının ayağa kalktığında grubun geri kalanının aceleyle eşyalarını topladığı ve onunla birlikte hızlı bir çıkış yaptığı görülüyor.

HESABI ÖDEMEDEN KAÇMA OLAYLARINDA ARTIŞ VAR

Sussex Polisi, söz konusu restoranda restoranda bir ‘dolandırıcılık’ ihbarını araştırdıklarını doğruladı. Sussex Polisi Sözcüsü, olayla ilgili “Restoranda toplam 11 kişinin yemek ücretlerini ödemeden kaçtığı iddia ediliyor. Memurlar muhbirle irtibata geçmiştir ve soruşturmalarımız devam etmektedir. Olayla ilgili herhangi bir bilgisi olan herkesin ihbarda bulunması rica olunur” açıklamasını yaptı.

Sussex Polis ve Suç Komiseri Donna Jones, son zamanlarda ‘çirkin’ yemek yeme suçlarının sayısında bir artış olduğunu söyledi. Jones olayla ilgili şunları söyledi:

* Bu görebileceğiniz en bariz hırsızlık örneği. İnsanların yapmaması gereken korkunç bir şey. Bu giderek büyüyen bir suç. Bunun nedeni hayat pahalılığı krizi olabilir. Ancak insanların bir restorana gidip üç çeşit yemek ve bir şişe şarap içtikten sonra parasını ödememelerinin hiçbir mazereti olamaz. Bu çok çirkin.

* Görebildiğimiz kadarıyla, bunu yapma eğiliminde olanlar uyuşturucu ya da alkol bağımlısı gibi tipik hırsızlar değil. Kendi arabalarıyla uzaklaşıyorlar. Bu korkunç bir suç, özellikle de insanlar faturalarını ödemek ve işletmelerini ayakta tutmak için mücadele ederken. İnsanları, birçok işletme sahibinin yaptığı gibi görüntüleri internette paylaşmaya ve bu kişileri isimlendirip utandırmaya çağırıyorum.

İngiltere İçişleri Bakanlığı, geçtiğimiz yıllarda yapılan bir araştırmada 12 bin 610 ödeme yapmadan kaçma vakası bildirildiğini açıklamıştı.

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