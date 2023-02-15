Yeni açılan sınır kapısından ilk BM yardımı Suriye’ye geçti

Birleşmiş Milletler, yeni açılan Bab el-Salam sınır kapısı üzerinden ilk yardım konvoyunun dün Türkiye üzerinden Suriye'nin kuzeybatısına ulaştığını duyurdu.

Sozcu.com.tr

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Birleşmiş Milletler’den iki sözcü, ilk yardım konvoyunun dün yeni açılan Bab el-Salam sınır kapısı aracılığıyla Türkiye üzerinden Suriye’nin kuzeybatısına ulaştığını söyledi.

Türkiye ve Suriye’de büyük yıkıma yol açan depremin ardından toplam ölü sayısı 41 binin üzerine yükselirken, dünyanın dört bir yanında birçok ülke de yardım çalışmalarını hızlandırıyor.

BM, şu ana kadar Güvenlik Konseyi tarafından kullanma izni bulunan sınır kapısı Bab-el Hava aracılığıyla 50 kamyonun üzerinde yardım göndermiş durumda.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Bab-el Salam ve al-Raee isimli iki kapının daha başlangıç için üç ay süre ile kullanılmasına izin vermişti.

Reuters’a konuşan Uluslararası Göç Örgütü (IOM) sözcüsü, kendilerinin “Bab el-Salam sınır kapısından 11 kamyon yollayan ilk insani örgüt olduklarını kaydetti ve örgütün dün Bab al-Hava sınır kapısından da altı kamyon yardım gönderdiğini söyledi. Sözcü, deprem yardımı kapsamında yeni gelen kitler, mutfak gereçleri, kapsamlı hijyen ve korunma kitleri” olduğunu ve cuma günü iki sınır kapısından 15 kamyon daha gönderileceğini belirtti. (Reuters)

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