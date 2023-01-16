Yeni anne olan kayıp aristokratı arama çalışmaları devam ediyor

İngiltere'de aristokrat bir aileden gelen Constance Marten'ın, yeni doğan bebeği ve partneri Mark Gordon ile birlikte 6 Ocak tarihinden kayıp olmasıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr

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En son altı gün önce İngiltere’deki Lancashire’da yeni doğmuş bebeği ve sevgilisi Mark Gordon’la (48) görülen aristokrat Constance Marten’ın (35) akıbeti merak uyandırmaya devam ediyor.

Daily Mail’in haberine göre, on bir gün önce, aracını Bolton yakınlarında terk eden Marten’ın polis tarafından arandığı ortaya çıktı.

Sonrasında Lancashire’da görülen Marten ve ailesi, Essex’teki Harwich limanında kundaklanmış bebeği büyük bir kırmızı montun altında taşırken kameraya yakalandılar.

Polis, çiftin bir feribotla Hollanda’ya gitmeyi planlamış olabileceğine inanırken Constance Martens’in ayrıcalıklı geçmişi hakkında daha fazla ayrıntı ortaya çıktı.

100 MİLYON STERLİN DEĞERİNDE…

Özel eğitim almış 35 yaşındaki kadın, kraliyet ailesiyle bağları olan aristokrat bir aileden geliyor. Ailesi 100 milyon sterlin değerinde, birinci dereceden koruma altındaki bir malikaneye, dört köye, bir kriket kulübüne ve bir göle sahip.

Polis kaynakları, ailenin kaybolmasını bir kayıp şahıs soruşturması olarak ele aldıklarını söylerken arayışın öncelikle çocuğun refahını sağlamak için olduğunu söylüyorlar.

Marten’in ortadan kaybolduğundan beri ailesiyle bazı temasları olduğu anlaşılırken, çiftin “geçici” bir yaşam tarzı yaşadıkları söyleniyor ve polis bunun onları bulmayı zorlaştırabileceğine inanıyor.

Soruşturmayı yürüten Baş Müfettiş Lewis Basford, “Bir hafta boyunca hareket halinde olmak, yeni anne babalar ve yeni doğmuş bir bebek için yorucu olmalı. Constance ve Mark, doğrudan size sesleniyorum, lütfen bebeğinizin sağlığını ve esenliğini düşünün ve çocuğunuzun tıbbi olarak iyi durumda olduğundan ve altta yatan bir sorunu olmadığından emin olabilmemiz için bizimle iletişime geçin.” çağrısında bulundu.

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