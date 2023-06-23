Yeni Titanik faciası: Patlayan araca yıllar önce binen adam yaşadıklarını anlattı

Titanik'in enkazını incelemek için düzenlenen turda yaşanan facia sonrasında yeni bilgiler de gelmeye devam ediyor.

Sozcu.com.tr

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1912 yılında buzdağına çarparak batan ve 1997 yılında James Cameron’un Titanic isimli filmiyle akıllara kazınan yolcu gemisi Titanik’in enkazında ikinci bir facia yaşandı…

Batığı görmek isteyen kişilerden 250 bin dolar alarak özel paket turlar düzenleyen OceanGate Expedition isimli şirketin Titan isimli aracı geçen hafta gerçekleşen dalış sırasında basınca dayanamayarak patladı. Araç içerisinde OceanGate’in CEO’su Stockton Rush’ın da dahil olduğu beş kişi yaşamını yitirdi.



Yetkililer dün oksijeni biten aracın dalıştan kısa bir süre sonra infilak ettiğini belirtirken yolculara ulaşılmasının da zor olduğunu duyurdu.

Fakat infilak eden araca 2019 yılında binen bir Yunan ilk kez araçta yaşadıklarını duyurdu. Titan’ı denemek için şirketin CEO’su Rush ve diğer yetkililerle dalış gerçekleştiren teknisyen Petro Mathioudakis, araçtaki güvenlik önlemlerini savundu. Mathioudakis, batiskaf olarak bilinen aracın tasarımında ve geliştirilme aşamasında güvenlik önlemlerinin alındığını dile getirdi.

“3760 METRE DERİNE DALMIŞTIK”

Yunan teknisyen, “Titan ile ilgili iddiaları üzüntüyle takip ediyorum. Titan ile ilgili bilgi kirliliği ve suçlamaları görüyorum ve bunlar beni üzüyor. Titan’ın kalitesiz olduğuna dair ya da ekibin teknik yeterliliği olmadığına dair iddialar asılsızdır” yorumunu yaptı.

Bahamalar’da dört mürettebatla deneme dalışı yaptıklarını ve 3760 metre (12.336 feet) derinliğe indiklerini söyleyen adam, deneme dalışının 2 saat sürdüğünü ve güvenlik testlerinden de geçildiğini aktardı.

Şirketin CEO’su Rush, başkanı Joel Perry, Derindeniz Araştırmaları Enstitüsü sahibi Karl Stanley ile birlikte dalış gerçekleştirdiklerini söyleyen Mathioudakis, dalış sırasında 4K görüntü kaydı yaptıklarını ve 2G robotik sistemleri test ettiklerini duyurdu.

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