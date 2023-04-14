Yeraltında 500 gün: ‘Dışarı çıkmayı hiç istemedim’

Deney için dış dünyayla hiç iletişim kurmadan 500 gün boyunca 70 metre derinliğinde bir mağarada yaşayan İspanyol sporcu Beatriz Flamini, bugün dışarı çıktı. Zamanın nasıl geçtiğini anlamadığını söyleyen Falmini, “Aslında dışarı çıkmak istemedim” dedi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İspanya'da 500 gün boyunca 70 metre derinliğinde bir mağarada dış dünyayla bağlantılı kurmadan yaşayan Beatriz Flamini, sonunda yer yüzüne çıktı.

Granada'da 20 Kasım 2021'de deney amacıyla yeraltındaki mağarada inzivaya çekilen ve dış dünyayla bağlantısını tamamen kesen 50 yaşındaki ekstrem sporcu Flamini, mağarada nasıl zaman geçirdiğini anlattı.

BİLİM İNSANLARININ TAKİP ETTİĞİ DENEY

Flamini, dışarı çıkmadan bir mağarada en fazla zaman geçiren kişi rekorunu kırdı. Sporcunun deneyi, insan zihni ve günlük ritim ile ilgili çalışmalar yapan bilim insanları tarafından da yakından takip edildi.

Mağaraya girdikten sonra iki doğum günü kutlayan Flamini, Covid pandemisinin milyonları evlere kapattığı dönemde deneyine başlamıştı. Ukrayna savaşının patlak vermesi ve İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümü gibi önemli gelişmelerden haberi olmayan Flamini, bugün siyah gözlükler takarak yukarı çıktı.

Yaşadığı deneyimi “mükemmel ve eşsiz” olarak tanımlayan sporcu, zamanın nasıl geçtiğini anlamadığını söyledi. Acil durum düğmesine basıp yardım istemeyi hiç düşünmediğini kaydeden Flamini, “Aslında dışarı çıkmak istemedim. Kitabımı bitiremedim” dedi.

Mağarada günlerini spor yaparak, kitap okuyarak, resim yapıp örgü örerek geçirdiğini anlatan Flamini, kamerayla inzivada geçen günlerini kaydettiğini belirtti.

Flamini, mağarayı sinekler bastığı dönemde zor anlar yaşadığını, ancak sessizliği dinlediğini ve kendisiyle sohbet ettiğini söyleyerek “Duygularınızın sürekli farkında olmak zorundasınız. Korkmak normal ama bunun sizi ele geçirmesine izin vermemelisiniz” ifadelerini kullandı.

Doktorların inceleme altına alacağı Flamini, en büyük dileğinin duş almak ve arkadaşlarıyla buluşmak olduğunu da ifade etti.

Guinness Rekorlar Kitabı'na göre bugüne kadar yeraltında en uzun süre kalan kişiler 2010'da bir madenin çökmesi sonucu 69 gün boyunca metrelerce derinlikte mahsur kalan Şilili ve Bolivyalı madenciler olmuştu.

İlginizi Çekebilir Hindistan'da 11 bin kişilik dans performansı Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

İlginizi Çekebilir Shakira'nın Pique’den intikam şarkısı Guinness'te rekor üzerine rekor kırdı