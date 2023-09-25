Yıllarca kaçmıştı… Ünlü mafya babası öldü

Dünyanın en büyük mafya örgütlerinden Sicilya’daki Cosa Nostra'nın lideri Matteo Messina Denaro, kanser hastalığı nedeniyle 61 yaşında hayatını kaybetti.

Sozcu.com.tr

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Dünyanın en büyük mafya örgütlerinden Sicilya'daki Cosa Nostra’nın 30 yıllık kaçışın ardından bu yılın başında yakalanan lideri Matteo Messina Denaro, hayata veda etti.

Dünyanın en ünlü mafya babalarından biri olan Denaro, ocak ayında Sicilya'nın başkenti Palermo'da özel bir klinikte yakalanmıştı. Denaro’nun yıllarca süren kaçışın ardından hastalığı nedeniyle gittiği klinikte yakalanması dünya çapında ses getirmişti.

Yıllardır FBI tarafından aranan “dünyanın en azılı 10 suçlusu” arasında yer alan Denaro’nun yakalanması, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni tarafından “ülkemiz için büyük bir zafer” diye nitelenmişti.

FİLMLERE KONU OLMUŞTU

Denaro, mafya karşıtı savcılar Giovanni Falcone ve Paolo Borsellino’nun 1992’de öldürülmesi nedeniyle gıyabında müebbet hapis cezası almıştı. Ayrıca Floransa, Roma ve Milano’da 1993’te düzenlenen bombalı saldırıların da planlayıcısı olarak aranıyordu.

Dünyada kurulan ilk mafya örgütü olarak da anılan Cosa Nostra, çok sayıda filme ve diziye de konu olmuştu. Sicilya mafyasının önde gelen ailelerinden birinin üyesi olan ve küçük yaşta cinayetlerine başlayan Denaro’nun da en az 50 kişinin ölümünden sorumlu olduğu düşünülüyordu.

ANSA haber ajansı, kanser hastası olan 61 yaşındaki Denaro’nun son günlerde durumunun kötüleşmesi üzerine kaldırıldığı hastanede öldüğünü duyurdu. Yüksek güvenlikli hapishaneden hastaneye kaldırılan Denaro’nun agresif tedaviyi reddettiği ve komaya girdiği bildirildi. İtalya basınına göre “İtalya’nın Son Babası” olarak anılan Denaro yakalandıktan sonra örgütle ilgili polise sır vermeyi reddetmişti. Mafya babasının uzun süredir sahte isimlerle kolon kanseri tedavisi gördüğü ortaya çıkmıştı.