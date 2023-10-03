Yolcu otobüsü köprüden düştü: 21 kişi öldü, kaybolanlar var

İtalya'nın Mestre kenti yakınlarında, yolcu otobüsünün üst geçitten düşmesi sonucu 21 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. Kaybolanların olduğu kazada ölenlerin çoğunun yabancı uyruklu olduğu ve olay yerinde Ukrayna pasaportları bulunduğu belirtildi.

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İtalya’nın kuzeydoğusundaki Mestre kentinden Marghera istikametine giden bir yolcu otobüsü henüz bilinmeyen sebeple A4 kara yolundaki bir köprüden geçtiği sırada yoldan çıkarak aşağı düştü.

DEMİRYOLUNA DÜŞTÜ

Otobüsün yaklaşık 15 metre yükseklikteki köprünün altından geçen demir yoluna çakıldığı ve sonrasında çarpmanın etkisiyle alev aldığı belirtildi.

Venedik Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, kazada ilk belirlemelere göre 21 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi yaralandı. 4 veya 5 kişinin de kayıp olduğu ifade edildi.

UKRAYNA PASAPORTLARI BULUNDU

Venedik Belediye Başkanı Luigi Brugnaro, ölenlerin çoğunun yabancı uyruklu olduğunu ve olay yerinde Ukrayna pasaportları bulduklarını aktardı.

Olayın ardından İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella’nın da Venedik Belediye Başkanı Brugnaro’yu arayarak kazayla ilgili bilgi aldığı bildirildi.

Başbakan Giorgia Meloni de başsağlığı mesajı paylaşarak, “Düşüncelerimiz hayatını kaybedenlerle ve onların aileleriyle. Bu trajediyle ilgili gelişmeleri takip etmek üzere Belediye Başkanı Brugnaro ile Bakanımız Piantedosi ile yakın temas halindeyim” ifadelerini kullandı. (AA)