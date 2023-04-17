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Yolcu uçağının iniş takımlarında dehşete düşüren görüntü

Kanada'dan Amsterdam Schiphol Havalimanı'na gelen uçağın iniş takımlarında ceset bulundu.

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Yolcu uçağının iniş takımlarında dehşete düşüren görüntü

Yerel medyadaki haberde, Kanada’dan Hollanda’nın başkenti Amsterdam’a gelen yolcu uçağının iniş takımlarında bir kaçak yolcunun cansız bedeninin bulunduğu ifade edildi.

HANGİ ÜLKEDE SAKLANDIĞI BİLİNMİYOR

Uçağın Nijerya’nın Lagos kentine uğradıktan sonra Schiphol Havalimanı’na geldiği belirtilen haberde hayatını kaybeden kişinin, uçağın iniş takımlarına hangi ülkede saklandığının bilinmediği kaydedildi.

Haberde kaçak yolcunun ölüm nedeninin hipotermi olabileceği, olayla ilgili araştırma başlatıldığı bilgisi paylaşıldı. (AA)

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