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Yolcu uçağının motoru patladı: Kalkışta panik

Tayland'ın turistik bölgesi Phuket'te kalkış yapmaya çalışan bir yolcu uçağının motoru alev aldı.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 16:05 - 05 Şubat 2023 Güncellenme:
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Yolcu uçağının motoru patladı: Kalkışta panik

Tayland’ın turistik bölgesi Phuket’ten 309 yolcu ve 12 mürettebatla kalkışa hazırlanan bir yolcu uçağında korku dolu anlar yaşandı…

Boeing 767-306ER model yolcu uçağının motoru kalkış sırasında bir anda alev aldı. Patlama büyük bir panik yaratırken yolcular ve mürettebat uçaktan tahliye edildi.

Yolcular sosyal medya platformları üzerinden alevlerin fotoğraf ve videolarını paylaşırken yolcu ve mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Bazı yolcular yüksek bir patlama sesi duyulduğunu belirtirken Rusya merkezli Azur Air’e ait uçağın sağ tarafındaki motorun alev aldığını pencereden izlediklerini aktardı.

Batı ülkelerinin Rusya’ya uyguladığı yaptırım sebebiyle Rusya’daki yolcu uçaklarının bakımlarının doğru yapılmadığını aktaran yerel medya, uçağın Moskova’ya gitmek üzere hazırlandığını da belirtti.

Havayolu şirketi, “Teknikerlerimiz incelemeleri sürdürüyor. Yolcular bu süre zarfında otelde konaklayacak, yemek ve içecek ikram edilecektir” denildi.

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