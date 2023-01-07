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Yüksek enerji fiyatları, emeklilik düzenlemesi, enflasyon… Yeniden sokağa çıktılar

Fransa'nın başkenti Paris'te sarı yelekliler, hükümetin emeklilik reformunu ve enflasyonu protesto etti.

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Yüksek enerji fiyatları, emeklilik düzenlemesi, enflasyon… Yeniden sokağa çıktılar

Fransız basınındaki haberlere göre, sarı yelekliler, Paris, Strazburg ve Angers’te hükümetin 10 Ocak'ta içeriğini açıklayacağı emeklilik reformu, yükselen enerji fiyatları ve enflasyona karşı gösteri düzenledi.

Paris’te Breteuil Caddesi’nde toplanan göstericiler, Ekonomi Bakanlığı binası yakınlarına kadar yürüdü.

BİBER GAZIYLA MÜDAHALE 

Görüntülerde, polisin, Paris’teki gösterinin başında sarı yeleklilerin kortejinin ilerlemesine izin vermediği görüldü.

Yaşanan gerginlik sonrası polisin göstericilere biber gazıyla müdahale ettiği belirtildi.

4 YILDIR EYLEM DÜZENLİYORLAR

Başta akaryakıt zamları ve kötü ekonomik koşullara tepki olarak 17 Kasım 2018’de Fransa'da başlayan sarı yelekliler hareketi, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un özellikle sosyo-ekonomik politikalarına yönelik protestolarla devam ediyor.​​​​​​​ (AA)

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