Yunan Başbakan, seçim konuşmasını Türkiye sınırındaki duvar önünde yaptı

Yunanistan’da da Türkiye’deki gibi seçim heyecanı yaşanırken Başbakan Kiriakos Miçotakis, seçim kampanyası kapsamında Türkiye sınırındaki duvarın önünde dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Sozcu.com.tr

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Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketi sonrası Ankara-Atina hattında yaşanan bahar havasına karşın Yunanistan'da başlayan seçim kampanyalarında Türkiye'den göç konusu önemli bir başlık olarak öne çıkıyor.

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis dün Türkiye sınırındaki çelik duvarın önünde seçim kampanyasıyla ilgili gazetecilere açıklamalar yaptı. Orestiada bölgesinde kampanyasını sürdüren Miçotakis, 21 Mayıs'taki seçimi kazanması halinde Türkiye'den gelen göçmenlere karşı sınırdaki çitin uzatılacağı sözü verdi.

TÜRKİYE'YE MESAJ GÖNDERDİ

Miçotakis, Avrupa Birliği’ne de Türkiye sınırı boyunca duvarın uzatılması için mali yardım sağlama çağrısı yaptı. “Sonuçta Avrupa'nın güvenliğine katkıda bulunuyoruz” diyen Yunan Başbakan, hükümetin katı göç planına karşı çıkan ana muhalefetteki SYRIZA partisini de eleştirdi.

Türkiye'yle son dönemde yaşanan yakınlaşmaya da değinen Miçotakis, bu olumlu havadan memnun olduklarını ve karşılık vermek istediklerini söyledi. Açık fikirli olduklarını ancak saf olmadıklarını vurgulayan Miçotakis, seçimler öncesinde ve sonrasında iyi şartlar oluşturarak farklılıkları uluslararası hukuka uygun bir şekilde ele alabileceklerini ifade etti.

Hükümetin tartışmalı planına göre Meriç Nehri kıyısında 5 metre yüksekliğindeki çelik duvarın 2026'ya kadar 100 kilometreye ulaştırılması bekleniyor. Planın maliyetinin 100 milyon euro'yu bulacağı tahmin ediliyor.

MUHALEFETTEN ELEŞTİRİ

Atina, Türkiye ve Suriye'yi etkileyen deprem felaketinin de etkisi ve havaların ısınmasıyla son dönemde Türkiye sınırında göçmen hareketliliğinin hızla arttığını savunuyor. Son dönemde sınıra birçok güvenlik gücü konuşlandıran Yunanistan, göçmenleri geri itme uygulaması nedeniyle de tepki çekiyor.

Türkiye-Yunanistan sınırındaki göçmen sorunu, uzun süredir iki ülke arasında gerilim yaratan konular arasında yer alıyor. Türkiye sınırındaki duvar, Yunanistan'daki seçim kampanyalarında da hararetli tartışmalara yol açıyor.

Son dönemde anketlerde çıkış yapan SYRIZA, sağcı Yeni Demokrasi hükümetinin, dikkatleri en az 57 kişinin öldüğü tren kazası felaketinden uzaklaştırarak göçmen sorununa çekmeye çalıştığını savunuyor.

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