Yunan denizciler, feribottan itilerek ölen genç için grevde

Yunanistan'da mürettebatın denize iterek ölümüne neden olduğu genç için denizciler greve gitti.

Sozcu.com.tr

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Yunanistan’da geçen hafta Pire Limanı’ndan hareket ederek Girit’e gidecek feribota binmeye çalışırken mürettebatın denize iterek ölümüne neden olduğu gencin ailesine destek için Panhelenik Denizciler Federasyonu (PNO) 24 saatlik grev kararı aldı.

PNO’dan yapılan açıklamada, korkunç olayda hayatını kaybeden 36 yaşındaki Andonis Karyotis’in ailesine destek mesajı vermek istenildiği belirtilerek, limanlardaki altyapı ve personel eksikliklerine dikkati çekildi.

Engellilere karşı yapılan ayrımcılıkla mücadele amacı taşıyan “Sıfır Hoşgörü” isimli inisiyatif, Pire Savcılığına yaptığı başvuruda, olayda engellilere karşı ırkçılık unsurunun olup olmadığının araştırılmasını istedi. İnisiyatiften yapılan açıklamada, Karyotis’in zihinsel engelinin bulunmasının da olayda etkili olduğu öne sürüldü.

Grev nedeniyle ülke genelinde tüm tarifeli gemiler gün boyunca limanlarda demirli kalacak. (AA)

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