Yunan kurtarma ekibi: Türkler bize kucak açtı

Ülkelerine dönen Yunan arama kurtarma ekibi, Türkiye'de aileden biri gibi karşılandıklarını söyledi.

Yaşar ANTER

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Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından Türkiye’de arama kurtarma çalışmalarına katılan ve sonrasında ülkelerine dönen Yunan ekip, Türklerin kendilerini büyük ilgi ve sevgiyle, aileden biri gibi karşılandıklarını anlattı.

Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremlerden sonra bölgedeki arama kurtarma çalışmalarına katılan Yunanistan Özel Afet Müdahale Birimi’ne (EMAK) bağlı ekip, ülkelerine döndükten sonra İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığı’nda düzenlenen basın toplantısında izlenim, deneyim ve Türkiye’de gördükleri sevgi ile dostluğu anlattı.

Türk basınında Yunan arama kurtarma ekibi için yer verilen “dostluk” mesajlarını yorumlayan ekip, Türk halkının, yaşadıkları zorluklara rağmen kendilerine son derece dostane ve “aileden

biri” gibi davrandığını belirtti. Depremzedelerin, yaşadıkları zorlukları bir yana bırakıp kendilerine çay, yemek, tatlı gibi ikramlarda bulunmaya çalıştığını ifade eden ekip üyeleri, Türk halkıyla aralarında çok güzel bir iletişim oluştuğunu dile getirdi.

‘ULUSLARARASI DAYANIŞMA ÖNEMLİ’



Sağlık Ekibi Başkanı Sokratis Dukas, “Her nereye gidersek gidelim, Yunan olduğumuzu söyleyince bize herkes kucak açtı” diye konuştu. Ekip, 7-8 yaşındaki bir çocuğun kendilerine

bisküvi ikram etmesini, kurtarılan kişilerin ve yakınlarının yaşadığı mutluluğu, enkaz etrafındaki bir parkta her şeye rağmen oynayan çocukları unutamayacakları anılar arasında sıraladı.

Arama Kurtarma Ekibi Başkan Yardımcısı Efthimis Aravanis ise Avrupa Sivil Koruma Mekanizması çerçevesinde arama kurtarma çalışmalarında gösterilen uluslararası dayanışmaya değinerek, ilk yardımın her zaman komşudan beklendiğini ve çoğunlukla komşudan geldiğini ifade etti. Aravanis, ülkeler arasında böylesi dayanışmaların önemli olduğunu vurguladı.

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