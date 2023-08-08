Yunan sahillerindeki havlu hareketi büyüyor: Şezlong avı başladı

Yunanistan sahillerinde halkın kullanımına açık alanların otel, motel, restoran ve beach club'lar tarafından işgal edilmesine karış 'havlu hareketi' başlatıldı. Sahillerdeki işgallerin kaldırılması için halk plajlarda eylem yapıyor.

Yaşar ANTER

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Yunanistan sahillerinde ‘havlu hareketi’ hızla yayılırken, hükümet vatandaşların tepkisinin büyümesi üzerine şezlong avı başlattı.

Yunanistan'ın turistik sahillerinde işletmelerin izinsiz alanlara da ücretli şezlonglar koyarak plajları işgal etmesi üzerine başlayan havlu hareketi üzerine çok sayıda müfettiş görevlendirilerek, şikayet alınan sahiller için teftiş başlatıldı.

Ulusal Ekonomi ve Maliye Bakanlığı, söz konusu işletmeleri turizm sezonu bitmeden tespit etmeye çalışıyor.

PAROS ADASINDAN HAVLU HAREKETİ BAŞLATILDI

Paros Adası'nda işletmecilerin sahili büyük ölçüde ele geçirmesi ve güvenlik görevlilerinin tatilcileri kayalıklara gitmeye yönlendirmesinin, ülkede protestolara yol açarak havlu hareketinin başlangıç noktası olduğu belirtildi.

KENDİMİZİ İKİNCİ SINIF VATANDAŞ HİSSEDİYORUZ

Turistik Paros Adası Yurttaş Hareketi üyesi Panos Kekas yaptığı açıklamada, işletmelerin izinsiz şezlongları dışında sahil şeridinde geriye yalnızca kayalıkların kaldığını söyledi. Kekas, “Bizi ayağa kaldıran, kendimizi ikinci sınıf vatandaş gibi hissetmemize neden olan şey buydu” dedi.

Bunun üzerine göstericiler “Sahile sahip çıkın” yazılı pankartlarla eylemler başlattı. Aktivistlerin eylemlerini yoğunlaştırmaları üzerine Agia Maria gibi plajlardaki izinsiz şezlong ve şemsiyeler bölgeden uzaklaştırılmaya başlandı.

PROTESTOLAR SES GETİRDİ

Bu arada “Naksos sahillerini kurtarın” hareketi, başlatıldıktan birkaç saat sonra 3 bin 500'den fazla imzaya ulaştı ve büyümeye devam ediyor. Genel olarak sosyal platformlar aracılığıyla yürütülen eylemler, Kiklad Adaları'ndan başlayarak Korfu'ya, Halkidiki'ye ve Mora sahillerine ulaştı.

Odağında sahillerin işgaline ve iş insanlarının kabul edilemez tutumlarına yer verilen protestolar, ülke çapında büyük yankı yarattı. Halkidiki'de perşembe günü Facebook'ta oluşturulan “Özgür ve Erişilebilir Plajlar İçin Vatandaş Hareketi” adlı çevrim içi grubun üye sayısı kısa sürede 4 bini aştı.

Bu kapsamda müfettişlere, sosyal medyada yasaya aykırı işletme şezlongları ve sahil barlarının bulunduğuna dair şikayetlerin alındığı tüm plajlara gitme emri verildi.

HAVLU HAREKETİ TÜM EGE'YE YAYILDI

Kontrol ekipleri şimdiye dek Paros ve Naksos'a ulaştı. Yakında teftişlerin Mikonos, Milos, Girit, Halkidiki, Korfu ve geçen yıllara kıyasla çok daha fazla şezlongun bulunduğu belirtilen Artemisa ve Attika'ya kadar genişlemesi bekleniyor.

Protestolar, Yunanistan'da olduğu kadar yurt dışında da dikkat çekiyor. Turizmin önemli bir sektör olduğu ülkede, yabancı turistler dahi protestolara destek veriyor. Havlu hareketi, başta Yunanistan'a en fazla turist gönderen ülkelerden Birleşik Krallık olmak üzere birçok ülkenin basınında da yer aldı.

Tursitik Ege adalarında ve sahil kentlerinde 450’den fazla işyerine işgallerden ötürü idari para cezası verildi, bazı işletmeler mühürlenerek kapatıldı.

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