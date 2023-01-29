Yunan siyasetçiden skandal sözler: Erdoğan’la resmen alay etti

Hem Türkiye hem de Yunanistan seçime hazırlanırken iki ülke arasındaki gerilim düşmüyor... Geliştirme ve Yatırım Bakanı olarak da görev yapan Yunan siyasetçi Adonis Georgiadis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sert ifadeler kullandı.

Sozcu.com.tr

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Son aylarda Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim tırmanırken, her iki ülkede de seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte tansiyon yükseliyor… İki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesine dair adımlar henüz atılmazken Yunanistan’dan kriz yaratacak açıklamalar geldi.

Yunanistan’ın Geliştirme ve Yatırımdan sorumlu bakanı Adonis Georgiadis, Türkiye’nin son dönemde Yunanistan’a yönelttiği tehditleri ve açıklamaları değerlendirdi. Georgiadis, “Ne zaman Erdoğan’ın bir gece ansızın gelebileceği ile ilgili açıklamalarını duysak gülüyoruz” dedi.

“TÜRKİYE İLE SAVAŞMAK İÇİN UÇAK ALMIYORUZ”

Georgiadis, “Sayın Erdoğan’a şunu demek istiyorum ki eğer gece, sabah ya da öğleden sonra gelirse bizim Rafale ve Viper jetlerimiz Türk hava kuvvetlerini yener ve Ege’de hava üstünlüğünü ele geçiririz” ifadesini kullandı.

Yunanistan’ın savaşa girmek istemediğini belirten sağcı siyasetçi, “Biz Türkiye ile savaşa girmek için savaş uçağı almıyoruz. Miçotakis geldi ve silahlı kuvvetleri güçlendirdi. Fransa ve Amerika ile iş birlikleri yaptı” dedi.



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