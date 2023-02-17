Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Yunan kurtarma ekibine teşekkür etti

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından Türkiye'deki arama kurtarma çalışmalarına katılan ekibe teşekkür ederek, çalışmalarının Türk ve Yunan halkları arasındaki dayanışma duygularını ortaya koyduğunu ifade etti.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Yunanistan Özel Afet Müdahale Biriminin (EMAK) Elefsina’daki merkezini ziyaret eden Miçotakis, “Türkiye’deki son deprem felaketinde yaptıklarınız için size çok teşekkür ediyorum.” dedi.

Miçotakis, arama kurtarma ekiplerinin zor şartlar altında çalıştığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

“Bu ortamda, bu yaptığınızın sadece insani anlamda değeri olmadığına, aynı zamanda, iki halkın arasındaki dayanışmanın jeopolitik olarak zor olan şartlarda gerçek anlamda gösterilmesi açısından da değeri olduğuna inanıyorum.”

Türk halkının Yunan arama kurtarma ekibine gösterdiği sevgiye de dikkati çeken Miçotakis, iki halk arasında güçlü bir dayanışma mesajı verildiğini belirtti.

Miçotakis, Yunan ekibin iki farklı açıdan ulusal bir göreve imza attığını kaydetti.

İlginizi Çekebilir Miçotakis: Türkiye-Yunanistan ilişkileri yeniden tanımlanabilir

İlginizi Çekebilir Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias: İlişkimizi düzeltmek için başka bir depremi beklememeli