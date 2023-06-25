Yunanistan bugün yine sandığa gidiyor

Yunanistan'da 21 Mayıs seçimlerinin ardından halk bugün yeniden sandığa gidiyor.

Sozcu.com.tr

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Yunanistan’da halk, genel seçimler için yeniden sandık başında…

21 Mayıs’ta düzenlenen seçimlerde 151 milletvekili sayısına hiçbir parti ulaşamadığı için hükümet kurulamamıştı. Mevcut Başbakan Kiriakos Miçotakis’in partisi Yeni Demokrasi, yeterli milletvekili sayısına ulaşarak hükümeti kurmayı hedefliyor.

Ülkede 21 Mayısta yapılan genel seçimlerde, mevcut Başbakan Miçotakisin partisi Yeni Demokrasi mecliste 146 sandalyenin sahibi oldu. Ülkedeki seçim sistemine göre tek partinin hükümeti kurması için 151 sandalyeye sahip olması gerekiyor. Önceki seçimlerde oyların yüzde 40.79’unu alan Yeni Demokrasi Partisi, bu seçimlerde 151 sandalyeye ulaşarak hükümeti kurmayı hedefliyor.

Yunanistan meclisinde 300 sandalye bulunuyor.

MİÇOTAKİS, KOALİSYONA “HAYIR” DEDİ

Yunan medyası, 21 Mayıs seçimlerinin ardından Başbakan Miçotakis’in önünde iki seçeneğin bulunduğunu yazmıştı.

Miçotakis, koalisyonla birlikte hükümeti kurmak yerine ikinci kez seçime gitmeyi tercih etti.

Seçimlerde 9 milyon 813 bin 595 kayıtlı seçmen bulunuyor. Bir önceki seçimde oy veren seçmen sayısı 6 milyon 50 bin 504 olarak açıklanmıştı.

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