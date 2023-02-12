Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias: İlişkimizi düzeltmek için başka bir depremi beklememeli

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'ı ziyaret eden Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, depremleri "tamamen yıkıcı" olarak değerlendirdi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, depremlerden etkilenen Hatay’da, AA muhabirine konuştu. Bölgedeki depremler için “tamamen yıkıcı” yorumunu yapan Dendias, “Türkiye ve Yunanistan, ilişkileri düzeltmek için başka bir depremi beklememeli.” dedi.

Yunan Bakan Dendias, depremden etkilenen Adana’ya geçti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise Yunanistan Dışişleri Bakanının iki ülke arasındaki gerilime rağmen Türkiye ile dayanışma göstermeyi amaçlayan ziyaretini “önemli” olarak değerlendirdi.

Çavuşoğlu, konuşmasında, “Ülkeler arasında sorunlar olabilir. Yunanistan ile bir süredir çözülmemiş sorunlarımız var. Bazen gerginlikler görüyoruz ama biz her zaman zor zamanlarda bir araya gelen iki ülke olduk.” ifadelerini kullandı.

Depremler Kahramanmaraş’ın yanı sıra Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa’nın da aralarında bulunduğu dokuz ili daha vurdu.

Türkiye’de etkili olan depremleri Suriye ve Lübnan’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda bölge ülkesi de hissetti.​​

Suriye’nin kuzeydeki İdlib, Lazkiye, Halep, Hama ve Rakka vilayetlerinde de 3 binden fazla kişinin depremde hayatını kaybettiği belirtiliyor. (AA)

İlginizi Çekebilir Yunan çizerden Türkiye’ye: Dostlar hem gece, hem gündüz gelir

İlginizi Çekebilir Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkçe mesaj: Yunanlar ve Türkler yan yana, hayat kurtarmak için birlikte savaşıyorlar

İlginizi Çekebilir Yunanistan Dışişleri Bakanı'ndan deprem bölgesine ziyaret