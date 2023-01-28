Yunanistan Genelkurmay Başkanı Floros tehditkâr konuştu

Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, Özel Harekat Kuvvetleri ve Ordu Özel Kuvvetleri Komutanlığı’nın töreninde konuştu. Türkiye’ye mesajlar gönderen Floros “Hazırlanıyoruz ve hazırlık en iyi yöntem. Her zamankinden daha güçlüyüz bir kum tanesi veya bir inch deniz vermeyiz” dedi.

Yaşar ANTER

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Yunanistan'da görev süresi bir yıl uzatılan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros Yunanistan Silahlı Kuvvetleri'nin bünyesinde kendisinin önerisiyle geçtiğimiz yıl yeni kurulan Özel Harekat Kuvvetleri ve Ordu Özel Kuvvetleri Komutanlığı'nın görev değişim teslim töreninde konuşma yaptı.

“HAZIRLANIYORUZ VE HAZIRLIK EN İYİ YÖNTEM”

Floros, her türlü dış müdahaleye karşı hazırlıklı olduklarını belirterek “Hazırlanıyoruz ve hazırlık en iyi yöntem. Birilerinin bizimle mücadele edebilmesi karşı koyabilmesi için çok güçlüyüz. Topraklarımızdan bir kum tanesi veya bir inch denizin kaybolmasına asla izin vermeyiz. Havada ve denizde üstünlük bizde” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz yılın sonunda “Yunanistan’da iki üç isim var rahat durmuyorlar. Adalara getirilen silahlar uçaklar bir anlam ifade etmez. Bu iş yürek işidir. Bir gece ansızın gelebiliriz, hadlerini bilsinler” demişti.

Yunanistan Özel Harekat Kuvvetleri ve Ordu Özel Kuvvetleri Komutanlığı'nda gerçekleştirilen görev değişimi töreninde Korgeneral Georgios Çiçikostas görevi yeni Komutan Korgeneral Dimitrios Hupis'e devretti.

Törende Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros'un yanı sıra Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Aggelos Hudeludis, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral İoannis Drimusis, Sahil Güvenlik-Yunanistan Kıyı Komutanı Koramiral Georgios Aleksandrakis, Hava Kuvvetleri Komutanı Themistoklis Burolias'ı temsilen Taktik Hava Kuvvet Komutanı Korgeneral Georgios Fasulas, Hava Destek Komutanı Korgeneral Dimosthenis Grigoriadis, Yunanistan Emniyet Teşkilatı Temsilcsi olarak Korgeneral Konstantinos Skumas ve Yunanistan İtfaiye Teşkilatı Komutanı Korgeneral Aleksiu Rapanu'yu temsilen Tümgeneral Dimitrios Patrakis katıldı.

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