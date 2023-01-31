Yunanistan’dan İsrail’e “taciz” tepkisi

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile iki ülke arasındaki "enerji, savunma, yatırım teşviği, inovasyon, turizm gibi başlıklarda işbirliğini ilerletmeyi" ele aldı.

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İsrail Dışişleri Bakanı Cohen, ülkesini ziyaret eden Dendias ile Batı Kudüs’te yaptığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

İsrail’de ağırladığı ilk Avrupalı Bakan’ın Dendias olduğunu belirten Cohen, “İsrail ve Yunanistan sadece komşu değil aynı zamanda derin çıkar ve değerleri savunuyor, stratejik, ekonomik ve sivil bir işbirliği içinde.” dedi.

Bakan Cohen, işgal altındaki Doğu Kudüs’teki yasadışı Yahudi yerleşim yerine düzenlen saldırıyı “güçlü biçimde kınadıkları” için Dendias’a teşekkür etti.

Görüşmede, ikili ilişkiler, bölgesel işbirlikleri, enerji, teknoloji, karşılıklı ticaret ve güvenlik başlıklarını görüştüklerini kaydeden Cohen, İran’ın barış ve güvenliğe karşı tehdidi dahil birçok bölgesel konuyu ele aldıklarını aktardı.

Cohen, İsrail’in Yunanistan’ın toprak bütünlüğü ve egemenlik haklarını desteklediklerine işaret ederek, “anlaşmazlıkların diyalog ve diplomasi yoluyla çözülmesi” çağrısı yaptı.

“YUNANİSTAN, AB-İSRAİL İLİŞKİLERİNİ GELİŞTİRMEK İÇİN ÇALIŞABİLİR”

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias da İsraillilere yönelik saldırılarda hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

Yunanistan ve İsrail’in “stratejik ve karşılıklı çıkarlar üzerine kurulu bir ortaklıklarının olduğunu” aktaran Dendias, görüşmelerinde, iki ülke arasındaki “enerji, savunma, yatırımın teşviği, inovasyon, turizm gibi başlıklarda işbirliğini ilerletmeyi” ele aldıklarını dile getirdi.

Dendias, İsrail’e Yunanistan’ın 2025-2026 Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeliği adaylığını desteklediği için teşekkür etti.

Yunanistan’ın İsrail, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve ABD ile aynı çatı altında 3+1 diye tanımladığı bölgesel işbirliğine değinen Dendias, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri ve Yunanistan işbirliğinin de “harika bir fikir olduğunu”, bunun üzerinde çalışacaklarını belirtti.

Dendias, İsrail’in Lübnan ile imzaladıkları deniz sınırlarının çizilmesine ilişkin anlaşmayı “mükemmel bir gelişme” diye tanımladı.

İsrail’in Arap ülkeleriyle imzaladığı diplomatik normalleşme anlaşmalarının Orta Doğu’daki sorunların ve Filistin meselesinin kalıcı çözümü için önemli bir köşe taşı teşkil ettiğini söyleyen Dendias, Filistin meselesinde “iki tarafın da çıkarlarına hizmet eden adil bir çözümden yana olduklarını” vurguladı.

YAHUDİ YERLEŞİMCİLERİN HRİSTİYANLARA YÖNELİK TACİZİ

Dendias, Avrupa Birliği (AB) üyesi olarak, AB-İsrail ilişkilerinin geliştirilmesi için çalışabileceklerini vurgulayarak, “İşgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesindeki Hristiyan mahallesinde yaşananlara ilişkin kaygılarımızı ilettik. Kudüs’teki Ortodoks Patrikliğinin haklarını korumanın kendimiz için ne kadar önemli olduğunu vurguladık.” ifadelerini kullandı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesindeki Yahudi yerleşimcilerin bölgedeki Hristiyan nüfusu taciz ettiği, mülklerine saldırdığı çok sayıda olay yaşanmış, kiliseler ve din adamları söz konusu saldırıları kınayan açıklamalar yayınlamıştı. (AA)

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