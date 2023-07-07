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Yunanistan orman yangınlarıyla mücadele ediyor

Sıcaklıkların arttığı Yunanistan'da uzmanlar orman yangını tehlikesine karşı uyarıda bulunurken ülkenin farklı noktalarında küçük çaplı orman yangınları başladı.

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Yunanistan orman yangınlarıyla mücadele ediyor

Yunanistan Sivil Koruma Dairesi, yayınladığı orman yangını tehlikesi haritasıyla yetkilileri ve vatandaşları Güney Ege Adaları’nda yarın çıkabilecek orman yangını tehlikesine karşı uyardı.

Öte yandan Rodos Adası’nda açık arazide çıkan bir yangın nedeniyle bölgedeki oteller tedbir amacıyla boşaltıldı.

Paros Adası, Mora Yarımadası’ndaki Mathia bölgesi ve Atina yakınlarındaki Keratea bölgesinde çıkan yangınlara itfaiye ekipleri müdahalede bulundu.

Yunanistan Meteoroloji Dairesi verilerine göre ise ülkedeki hava sıcaklıkları 38 dereceyi aştı. Uzmanlar, sıcak havanın etkisini gelecek günlerde de göstereceği uyarısı yaptı. (AA)

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