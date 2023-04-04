Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos Hatay’da…

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ege'nin iki yakasındaki komşu ülkeler olarak Türkiye ve Yunanistan'ın sorunlarının da dostluğunun da çok boyutlu olduğunu belirterek, "Bizim arzumuz, dileğimiz, temennimiz, beklentimiz yeni bir felaketi beklemeden deprem felaketinin akabinde yaşanan bu yaklaşımın ve olumlu yapıcı havanın devam etmesi ve diyalog kapılarının açık olması." dedi.

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Milli Savunma Bakanı Akar, 6 Şubat’taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Hatay’a davetlisi olarak gelen Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos ile Afet Koordinasyon Merkezi’nde ortak basın toplantısı düzenledi.

Asrın felaketi olarak adlandırılan 6 Şubat depremlerinden sonra Yunanistan’ın ilk arayan, ilk yardım teklifinde bulunan ülkelerden olduğunu dile getiren Akar, bu çerçevede Yunanistan’ın gerek arama kurtarma gerek insani yardım konusunda deprem bölgesindeki çalışmalara önemli katkılar sağladığını ifade etti.

Akar, “Dostum, mevkidaşım, Sayın Bakan’a gösterdiği destek ve dayanışmadan dolayı bir kez daha teşekkür ediyoruz. Bu vesileyle 28 Şubat’ta meydana gelen elim tren kazasında hayatını kaybedenlere de taziyelerimi sunuyorum, yaralılara da acil şifalar diliyorum.” şeklinde konuştu.

“TARAFLAR İÇİN YARARLI OLACAĞINA TÜM KALBİMLE İNANIYORUM”

Yunanistan’la ilişkilerin her zaman iyi olması için karşılıklı gayretlerin sürdürüldüğünü belirten Akar, şunları kaydetti:

“Tabii ki bazı sorunlarımız var, bu sorunlarımızı da çözmek durumundayız. Bu sorunları Türkiye ve Yunanistan olarak, iki medeni ülke olarak; iyi komşuluk ilişkileri, uluslararası hukuk çerçevesinde, müttefiklik ruhuna uygun olarak, barışçıl yol ve yöntemlerle, karşılıklı saygı ve diyalog içinde çözebileceğimizi ümit ediyor, bunun taraflar için de yararlı olacağına bütün kalbimle inanıyorum.

Ege’nin iki yakasındaki komşu ülke olarak bizim sorunlarımız da dostluğumuz da çok boyutlu. Bizim arzumuz, dileğimiz, temennimiz, beklentimiz yeni bir felaketi beklemeden deprem felaketinin akabinde yaşanan bu yaklaşımın ve olumlu, yapıcı havanın devam etmesi ve diyalog kapılarının açık olması. Böylece kalıcı bir işbirliği ortamının oluşturulmasıyla Ege ve Akdeniz’in artık gerçekten dostluk denizi olması bizim samimi dileğimiz. Böylece Türkiye’de ve Yunanistan’da yaşayanların rahat ve güven içinde ve refah içinde yaşaması temel düşüncemiz, arzumuz, isteğimizdir. Bu önemli ve anlamlı ziyaretten dolayı, bu sıkıntılı günlerde bize gösterdikleri nezaketten dolayı mevkidaşım, değerli dostum Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos’a deprem sonrasında bize gösterdikleri yakın ilgiden dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum.”

YUNANİSTAN SAVUNMA BAKANI’NIN AÇIKLAMALARI

Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos, ülkesinin, Türkiye’nin deprem felaketinin yaralarını sarmasında elinden gelen desteği verdiğini, öte yandan deprem gibi trajedilerin ve afetlerin aslında “gerginliklerin azaltılması anlamında bir katalizör rolü oynama niteliğinde olduğunu” söyledi.

Panagiotopoulos, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplamda 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin yıkıma yol açtığı Hatay’da incelemelerde bulunmasının ardından AFAD Koordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulundu.

Dünyanın son dönemde güvenlik anlamında yeni meydan okumalarla karşı karşıya olduğunu ve iklim değişikliğiyle ortaya çıkan ve hızlı şekilde artan doğal afetlerin güvenlik anlamında yeni bir meydan okuma anlamına geldiğini vurgulayan Panagiotopoulos, “Bizler ülkeler olarak bu yeni meydan okumalara karşı nasıl mücadele edebileceğimizi konuşmak durumundayız.” dedi.

Panagiotopoulos, Yunanistan’ın Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilk dakikalarından itibaren Türkiye’nin uluslararası yardımla ilgili talebi çerçevesinde Avrupa Yardım Mekanizmasının harekete geçmesiyle ilgili üzerine düşeni yaptığını belirtti.

Türkiye’de depremden etkilenen insanlara destek olabilmek ve onlarla dayanışma içerisinde olduklarını göstermek için ellerinden geleni yaptıklarının altını çizen Panagiotopoulos, bu “dayanışma ruhu” çerçevesinde Bakan Akar’ın ziyaret önerisini kabul ettiğini ve Hatay’a bu ziyareti gerçekleştirdiğini dile getirdi.

Panagiotopoulos, ziyaretinde sadece Hatay’daki felaketin boyutlarını değil bu felaketin neden olduğu yaraların sarılmasıyla ilgili harcanan çabaların boyutlarını da yakından görme fırsatı bulduğunu ifade etti.

“(MİÇOTAKİS) YUNANİSTAN OLARKA ELLERİNDEN GELEN BÜTÜN DESTEĞİ SAĞLAMAYA HAZIRLAR”

Panagiotopoulos, “Ben Yunanistan Başbakanı Sayın Kiryakos Miçotakis'in sözünü tekrar hatırlatmak istiyorum. Kendisi Türkiye'ye bu zor günlerin aşılmasında Yunanistan olarak ellerinden gelen bütün desteği sağlamaya hazır olduklarını ifade ettiler.” diye konuştu.

Panagiotopoulos, ziyaret vesilesiyle sembolik bir mesaj da vermek istediğini kaydederek şöyle konuştu:

“Benzer trajediler, bize doğal afetler esasında ülkeler arasındaki anlaşmazlıkların, problemlerin ne kadar da küçük boyutlarda olduğunu gösteriyor. Başka bir açıdan da baktığımızda bu trajedilerin ve afetlerin aslında gerginliklerin azaltılması anlamında da bir katalizör rolü oynama niteliğinde olduğunu görüyoruz.”

İmkanlar dahilinde iki ülke arasındaki istikrar, dayanışma ve işbirliğinin daha da ileriye götürülmesi için ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını anlatan Panagiotopoulos, “Sayın Bakan (Akar) bu son derece zor koşullarda göstermiş olduğunuz sıcak ilgi, yakın misafirperverlik için teşekkür etmek istiyorum. Tabii bu tür felaketler hiç kimsenin hoşuna gitmez, hiç kimse bu tür felaketler sonrası mutlu olmaz. Ancak biz yine de bu felaketin bir son olmasını diliyor ve bu felaketin ülkelerimiz arasındaki istikrar ve işbirliğine vesile olan bir durum olarak hatırda kalmasını arzu ediyoruz.” ifadelerini kullandı. (AA)

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