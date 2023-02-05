Yunanistan soğuk hava koşullarının etkisi altına girdi

Yunanistan genelinde hakim olan soğuk hava ve kar beklentisi nedeniyle bazı bölgelerde yarın ilk ve orta dereceli okullarda uzaktan eğitim yapılması kararı alındı.

Sozcu.com.tr

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Yunanistan Meteoroloji Dairesinden yapılan açıklamada, bugün ve yarın Attiki Bölgesi, Eğriboz Adası ve Orta Yunanistan’da kar yağışı beklendiği belirtildi. Açıklamada, yüksek bölgelerde kar kalınlığının 60 santimetreye kadar ulaşabileceği ifade edildi.

Eğitim Bakanlığının açıklamasında, soğuk hava koşulları ve kar yağışı beklentisi nedeniyle yüz yüze eğitimin mümkün olmadığı, yarın ilk ve orta dereceli okullarda uzaktan eğitim yapılacağı bildirildi.

Attiki Bölgesi’nin de kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yüz yüze eğitime bir günlük ara verilen bölgeler arasında olduğu kaydedildi.

TRAFİKTE YOĞUN ÖNLEMLER

Sivil Savunma birimlerinden yapılan duyuruda, vatandaşlara özellikle Kuzey Attiki Bölgesi’nde zorunlu haller dışında trafiğe çıkmamaları için çağrıda bulunuldu.

Trafikte seyredenler için zincir bulundurma zorunluluğu getirildi.

Kalkınma ve Yatırım Bakanlığı ise Kuzey Attiki’deki mağazaların da beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle yarın açılmayacağını duyurdu. (AA)