Yunanistan, Türkiye sınırındaki çelik çitten duvarı turizme açacak

Yunanistan ile Türkiye arasındaki Meriç sınırına örülen metal çitin turistik bir cazibe merkezi haline gelmesi için çalışmalara başlandığı belirtildi. Turizm acenteleri çelik çit önünde turizm toplantıları düzenlemeye başladı.

Yaşar ANTER

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Batı Trakya'deki yerel yayın organlarının haberine göre Yunanistan ile Türkiye arasındaki Meriç sınırına örülen metal çitin turistik bir cazibe merkezi haline gelmesi için çalışmalara başlandı.

YUNANİSTAN’DAKİ TURİZM ŞİRKETLERİ HAREKETE GEÇTİ

Yunanistan'daki turizm ve seyahat acentelerinin, Yunanistan ile Türkiye arasındaki Meriç sınırına örülen metal çiti turistik bir cazibe merkezi haline gelmesi için Yunanistan genelinde hızla çalışmalara başladığı belirtildi.

Atinalı turizm acenteleri ve Dedeağaç (Evros) sınırına gezi düzenleyen turizm acentelerinin, yerli ve yabancı turist gruplarının yoğun ilgisine konu olan Ferecik bölgesinin bu tür ziyaretler için açılması yönünde taleplerinin olduğu ifade ediliyor.

Meriç (Evros) Deltası'na güvenli erişim için Dedeağaç Belediyesinde geçtiğimiz hafta Belediye Başkanı Yiannis Zambukis'in girişimiyle gerçekleştirilen son toplantıda da bu konunun ele alındığı belirtilirken, Başkan Zambukis'in, toplantıya katılan XII Dedeağaç Tümeni temsilcisine, sürekli artan ilgi nedeniyle belirli bölgelere ziyaret izni vermenin ordunun sorumluluğunda olduğunu hatırlatıp konuyu askeri makamlara aktarmasını talep ettiği ifade ediliyor.Belediye Başkanı’nın bir çözüm bulmak için meseleyi sadece orduya değil, merkezi düzeyde siyasi liderliğe de taşımasını istediği ve çitin bir noktasında, Poros bölgesinde veya başka bir yerinde ziyaret imkanı olması yönünde görüş belirttiği kaydedildi.

ÇİTİ UZATMAK İÇİN AB’DEN DESTEK İSTEDİ

Yunanistan halen 43 kilometre uzunluğundaki çelik çiti 115 kilometreye uzatmak için AB ‘den destek istemişti.

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