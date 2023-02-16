Yunanistan: Türkiye’nin acılarını hafifletmek için elimizden geleni yapacağız

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, ülkesinin, Türkiye'nin depremden kaynaklanan acısını hafifletmek için elinden geleni yapacağını kaydetti.

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Selanik’te düzenlenen bir etkinlikte konuşan Dendias, insani acıların sınır tanımadığını ve sınırları aştığını ifade etti.

Dendias, Yunanistan’ın toplumsal ve tarihi ahlakının dayanışma içerdiğini belirterek “Ayrıca, kısa sürede bu samimiyet içerisinde daha güvenli bir gelecek oluşabilir.” dedi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile de uzlaştığı üzere, Yunanistan’ın, hem bir Avrupa ülkesi hem de Avrupa Birliği (AB) üyesi bir ülke olarak Türkiye’nin yanında duracağını belirten Dendias, “Yunanistan, bu kritik zamanda yanlarında olacaktır, acılarını hafifletmek için elinden geleni yapacaktır.” diye konuştu. (AA)

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