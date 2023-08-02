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Yunanistan ve ABD’den ortak askeri tatbikat

Yunanistan ve ABD, Volos şehrinde ortak eğitim tatbikatı yaptı.

Sozcu.com.tr
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Yunanistan ve ABD’den ortak askeri tatbikat

Yunanistan ve ABD’nin Volos şehrinde ortak eğitim tatbikatı yaptığı bildirildi.

Yunanistan Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Yunanistan-ABD askeri işbirliği faaliyetleri kapsamında 17-21 Temmuz’da Volos şehrindeki Stefanovikiu bölgesinde ortak eğitim tatbikatı düzenlendi.

Deniz piyadeleri ve askeri helikopterlerin katıldığı ortak tatbikatta, operasyonel hazırlık, muharebe yeterliliği, teknik bilgi alışverişi ve özel operasyon planlaması gibi eğitimler yapıldı. (AA)

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