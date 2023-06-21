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Yunanistan ve ABD’den ortak tatbikat

Yunanistan ve ABD Hava Kuvvetlerine ait uçakların ortak tatbikat yaptığı bildirildi. Tatbikatın amacının F-16 savaş uçağı personelinin hem gece hem de gündüz havada yakıt ikmali konusunda eğitilmesi olduğu kaydedildi.

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Yunanistan ve ABD’den ortak tatbikat

Yunanistan Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Yunanistan’ın Larisa kentinde düzenlenen ortak tatbikata Yunanistan’ın F-16 savaş uçaklarıyla, ABD’nin ise KC-135 tipi havada yakıt ikmal uçağıyla katıldığı belirtildi.

TATBİKATIN AMACI

Yunanistan ve ABD Hava Kuvvetlerine ait uçakların havada yakıt ikmal tatbikatı yaptığı aktarılan açıklamada, tatbikatın amacının F-16 savaş uçağı personelinin hem gece hem de gündüz havada yakıt ikmali konusunda eğitilmesi olduğu kaydedildi. (AA)

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