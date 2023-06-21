Yunanistan ve ABD’den ortak tatbikat
Yunanistan ve ABD Hava Kuvvetlerine ait uçakların ortak tatbikat yaptığı bildirildi. Tatbikatın amacının F-16 savaş uçağı personelinin hem gece hem de gündüz havada yakıt ikmali konusunda eğitilmesi olduğu kaydedildi.
Yunanistan Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Yunanistan’ın Larisa kentinde düzenlenen ortak tatbikata Yunanistan’ın F-16 savaş uçaklarıyla, ABD’nin ise KC-135 tipi havada yakıt ikmal uçağıyla katıldığı belirtildi.
TATBİKATIN AMACI
Yunanistan ve ABD Hava Kuvvetlerine ait uçakların havada yakıt ikmal tatbikatı yaptığı aktarılan açıklamada, tatbikatın amacının F-16 savaş uçağı personelinin hem gece hem de gündüz havada yakıt ikmali konusunda eğitilmesi olduğu kaydedildi. (AA)