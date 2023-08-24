Yunanistan’da alarm! Son 20 yılın en büyük yangını yaşanıyor

Yunanistan'ın Dedeağaç ve Meriç Bölgesi'nde 19 Ağustos'tan bu yana devam eden yangının Yunanistan'ın son 20 yılda karşılaştığı en büyük orman yangını olduğu bildirildi.

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Yunanistan Meteoroloji Dairesinin, Avrupa Birliği’ne (AB) bağlı Copernicus Acil Durum Yönetimi Dairesi verilerine dayanarak hazırladığı rapora göre, 23 Ağustos’a kadarki süreçte Dedeağaç ve Meriç Bölgesi genelinde yanan ormanlık alan 720 bin dönümün üzerine çıktı.

Yunanistan’da son 20 yılda çıkan en büyük 16 yangında toplam 4 milyon 200 bin dönüm alan yandı. Bunların içerisinde en geniş alanı kapsayan yangın ise 720 bin dönümle Dedeağaç ve Meriç’teki oldu.

Bu yangın, Avrupa topraklarında son yıllarda kaydedilmiş en büyük yangın olarak raporda yer aldı. Temmuzda 520 bin dönüm alanın yandığı Yunanistan’da bu yıl 1 milyon 200 bin dönümün üzerinde alan kül oldu.

KUNDAKLAMA TESPİT EDİLDİ

Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vasilis Kikilias, yaptığı açıklamada ülkenin farklı bölgelerinde günlerdir devam eden yangınlar karşı topyekun mücadele verildiğini hatırlatarak, şiddetli rüzgar nedeniyle bazı yangınların kontrolden çıktığına da dikkat çekti.

Kikilias, başkent Atina’nın yaklaşık 50 kilometre kuzeyinde Parnita Dağı ormanlık alanında ve Atina’nın yaklaşık 60 kilometre kuzeyindeki Avlona bölgesinde sabah 08.00’den itibaren 9 kundaklama teşebbüsünün tespit edildiğini kaydetti.

Şüphelilerin gözaltına alındığını belirten Kikilias, “Kaçamayacaksınız. Sizi bulacağız ve adalete hesap vereceksiniz.” diye konuştu.

20 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ülkede 6 gündür devam eden yangın nedeniyle, 21 Ağustos’ta Viotia’da bir çoban ile Meriç Bölgesi’ndeki Kavacık’ta (Lefkimi) bir düzensiz göçmen yaşamını yitirdi.

Meriç Bölgesi’ndeki Dadia ormanlık alanında ise 22 Ağustos’ta, Meriç’ten Yunanistan’a geçmeye çalışan düzensiz göçmenlere ait olduğu tahmin edilen 2’si çocuk 18 kişinin cesedi bulundu.

Yangın sürecinde, Meriç Bölgesi’nden Yunanistan’a geçen düzensiz göçmenlerin hukuka aykırı bir şekilde alıkonulup bir araca bağlı bir römorkun içinde tutulduğunu gösteren ve sosyal medyada yayınlanan videonun ardından polis araç sahibini ve beraberindeki iki kişiyi gözaltına aldı. (AA)

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